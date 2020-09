Samsung doet de Galaxy S20 ‘Fan Edition’ officieel uit de doeken

Samsung heeft een nieuw lid van de Galaxy S20-reeks aangekondigd. De Galaxy S20 Fan Edition (FE) moet het beste van deze reeks combineren in een meer betaalbaar pakketje. De smartphone heeft een vanafprijs van 650 euro en ligt vanaf 2 oktober in de winkelschappen.

Nieuwe naam, oude formule

De Galaxy S20 FE lijkt een spirituele opvolger te zijn van de Galaxy S10 Lite, die begin dit jaar werd geïntroduceerd. Mogelijk heeft Samsung de bijtitel veranderd omdat het woord ‘lite’ zou doen denken dat het een mindere ervaring betreft. De naam Fan Edition is eerder gebruikt bij de Galaxy Note 7 FE, maar dat betrof in feite hetzelfde toestel met een wat minder explosieve batterij.

Het gaat in ieder geval ook bij dit toestel om een versie met wat bescheidenere specificaties. Er komen aparte 4G en 5G-modellen, die lichtelijk verschillen wat betreft interne componenten. Zo wordt de 4G-versie aangedreven door dezelfde Exynos 990-SoC die ook in de andere S20-modellen zit. In de 5G-versie zit de Snapdragon 865, het paradepaardje van Qualcomm. Deze zit in landen als de VS standaard al in de S20-serie.

Galaxy S20 FE

Wat ze wel met elkaar gemeen hebben is het scherm dat 6,5 inch meet en een Full HD-resolutie met 120Hz beeldverversing heeft. Uiteraard gaat het om een amoled-scherm, dat in dit toestel vlak is in plaats van om de randen heen gekromd. Aan de achterkant zijn drie camera’s te vinden. Er is zowel een standaard als extra wijde breedhoeklens aanwezig, elk met een resolutie van 12 megapixel. De hoofdcamera heeft 8 megapixel tot zijn beschikking en de selfiecamera meet maar liefst 32 megapixels.

Wat werkgeheugen betreft is er 6 gigabyte aanwezig, maar het zou kunnen dat er ook een optie voor 8 GB komt. Voor opslag kan worden gekozen tussen 128 en 256 gigabyte. In het toestel zit een 4500 mAh-accu, die zowel draadloos kan opladen als over snelladen beschikt. In tegenstelling tot zijn duurdere broertjes heeft de S20 FE een optische vingerafdrukscanner in plaats van een ultrasone. Het toestel is stof- en waterdicht en draagt daarom een IP68-certificaat.

Hij zal in de kleuren paars, blauw, mintgroen, rood, oranje en wit beschikbaar komen, waarbij de laatste twee alleen bij Samsung zelf te koop zijn. Wanneer het toestel vooraf besteld wordt, kan worden gekozen tussen een ‘Gaming Pack’ met mogelijk wat Xbox Game Pass-goodies of een Galaxy Fit 2.