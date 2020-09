Samsung Galaxy Z Fold 2 helemaal onthuld: dit moet je weten

Samsung heeft vandaag zijn nieuwste opvouwbare smartphone helemaal onthuld, na een eerdere presentatie: de Samsung Galaxy Z Fold 2. Het toestel biedt een groter scherm aan de voorkant aan in vergelijking met z’n voorganger en heeft wederom een groot, tabletachtig scherm binnenin gekregen.

Dit is de Samsung Galaxy Z Fold 2

Het hoofdscherm van de Samsung Galaxy Z Fold 2 (het scherm aan de binnenkant) heeft een formaat van 7,6 inch. Het dynamische amoled-scherm heeft een beeldverhouding van 22.5:18 en een resolutie van 2208 bij 1768 pixels. Dat komt neer op een pixeldichtheid van 373 pixels per inch. Het scherm aan de voorkant is nu groter dan bij de Samsung Galaxy Fold, namelijk 6,2 inch. Dit is eveneens een amoled-scherm, maar dan met een beeldverhouding van 25:9 en een resolutie van 2260 bij 816 pixels. Dat komt neer op 386 pixels per inch.

Het apparaat heeft afmetingen van 68 bij 159,2 bij 16,8 millimeter wanneer opgevouwen en 128,2 bij 159,2 bij 6,9 millimeter wanneer uitgevouwen. Het toestel weegt 282 gram.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 heeft, zoals de geruchten al deden vermoeden, twee selfiecamera’s. Beide camera’s beschikken over een tien megapixelsensor, met een f/2.2 aperture, 1,22μm-pixelgrootte en een gezichtsveld van tachtig graden. Achterop treffen we drie camera’s aan. Het systeem bestaat uit een ultragroothoeklens met een aperture van f/2.2 en 1.12μm-pixelgrootte. Daarnaast is er nog een groothoekcamera, eveneens van twaalf megapixel, met f/1.8 aperture, 1.8μm-pixelgrootte, Dual Pixel Autofocus en optische beeldstabilisatie. De derde lens beschikt ook over twaalf megapixel. Dit is een telelens, met f/2.4 aperture en 1.0μm-pixelgrootte. Het systeem kan 4k-video’s schieten in 960 frames per seconde (fps). De kijkhoeken zijn respectievelijk 123, 83 en 45 graden.

Onder de motorkap zit een 7nm 64-bit octacore processor, met kernen die snelheden hebben van 3,09 GHz, 2,40 GHz en 1,80 GHz. Daarnaast is er 12 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan interne opslagruimte, volgens de razendsnelle UFS 3.1-standaard. De batterij beschikt over een vermogen van 4500 mAh en is in feite opgedeeld in tweeën. Het toestel ondersteunt snelladen, draadloos opladen en PowerShare (waarmee je weer andere devices kunt opladen).

Het besturingssysteem is Android 10, met daaroverheen de softwareschil OneUI van Samsung. Je mag bovendien rekenen op drie software-upgrades. Verder is er ondersteuning voor lte, 5g, wifi 6, bluetooth 5.0, usb-type-c, gps, ngc en ultra wide band. Ook mag je nog rekening op een vingerafdrukscanner aan de zijkant en verschillende sensoren.

Als Samsung Galaxy Z Fold 2-eigenaar heb je toegang tot Galaxy Z Premier Service: on-demand ondersteuning van een team van productexperts. Bovendien ben je eenmalig beschermd tegen schade aan het display binnen een jaar na aankoop. Galaxy Z Fold 2-gebruikers kunnen zich ook aanmelden voor Samsung Care+. Dit programma biedt eenmalige bescherming tegen onopzettelijke schade binnen een jaar na aankoopdatum.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy Z Fold 2 is vanaf 18 september beschikbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze voor een verkoopadviesprijs van 1.999 euro. Pre-orders kun je plaatsen vanaf 1 september.