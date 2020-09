Samsung Galaxy Z Fold 2 vanaf nu beschikbaar in Nederland

Samsung heeft bekendgemaakt dat de Samsung Galaxy Z Fold 2 vanaf nu beschikbaar is in Nederland, voor een prijs van 1999 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 2 nu te koop

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung heeft laten weten dat de Samsung Galaxy Z Fold 2 vanaf nu beschikbaar is in Nederland. Het is een nieuwe opvouwbare smartphone van het bedrijf, dat eerder al de Samsung Galaxy Fold en de Samsung Galaxy Z Flip uitbracht. Beide zijn twee verschillende smartphones. Daar waar de Fold uitgeklapt kan worden tot kleine tablet, is de Z Flip een flipphone zoals we die twintig jaar geleden nog wel eens tegenkwamen. De Galaxy Fold Z Fold 2 lijkt in de basis het meeste op de eerder uitgebrachte Fold.

Het hoofdscherm van de Samsung Galaxy Z Fold 2 (het scherm aan de binnenkant) heeft een formaat van 7,6 inch. Het dynamische amoled-scherm heeft een beeldverhouding van 22.5:18 en een resolutie van 2208 bij 1768 pixels. Dat komt neer op een pixeldichtheid van 373 pixels per inch. Het scherm aan de voorkant is nu groter dan bij de voorganger van het apparaat, namelijk 6,2 inch. Dit is eveneens een amoled-scherm, maar dan met een beeldverhouding van 25:9 en een resolutie van 2260 bij 816 pixels. Dat komt neer op 386 pixels per inch.

Voor een overzicht van alle specificaties kun je terecht in ons eerder geschreven nieuwsbericht.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy Z Fold2 is vanaf vandaag verkrijgbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze voor een verkoopadviesprijs van 1999 euro.