Samsung Kids Galaxy Tab A-tablet vanaf deze maand beschikbaar

Samsung kondigt in samenwerking met Squla een limited edition van de Galaxy Tab A-tablet aan: de Samsung Kids Galaxy Tab A. De tablet herken je aan de oranje cover om de hardware. Bovendien krijg je drie maanden gratis toegang tot het Squla-platform, waarmee je thuis kunt lesgeven.

Samsung Kids Galaxy Tab A is letterlijk een limited edition

In een persbericht laat Samsung weten dat het hier letterlijk om een limited edition gaat, omdat er slechts een beperkt aantal exemplaren verkrijgbaar zijn van de Samsung Kids Galaxy Tab A met de Squla-bundel.

Dat Samsung koos voor de Galaxy Tab A is niet geheel zonder reden. De tablet is relatief goedkoop en heeft binnen zijn prijssegment redelijk wat te bieden, waardoor het een populaire keuze is voor jonge gezinnen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld losgaan met de vele kindervriendelijke Lego-applicaties en de Samsung Kids-app, terwijl ouders aan het einde van de dag nog even een film of serie kunnen opzetten.

Naast dat de tablet zich goed voor Squla leent, kun je je kinderen met Parental Control eenvoudig beschermen tegen ongepaste content op andere apps en websites. Ook stel je erg makkelijk in hoe lang zij de tablet voor entertainment mogen gebruiken.

Squla is een online oefenprogramma voor kinderen in groep 1 tot en met 8. Met leuke quizzen en games oefenen ze met de lesstof van school. Squla is een aanvulling, bedoeld als ondersteuning bij het lesgeven op school en ook thuis, om leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te stimuleren.

De limited edition voor kids-actie bestaat uit de volgende onderdelen:

Schokbestendige, kindvriendelijke oranje cover met uitklapbare steun ter waarde van 25,99 euro

Voucher voor drie maanden Squla ter waarde van 35 euro

Galaxy Tab A (zwarte versie uit 2019, met een 10,1″-scherm, 32 GB aan opslagruimte en wifi) ter waarde van 209 euro

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Kids Galaxy Tab A met speciale Squla-bundel is vanaf september verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 229 euro bij geselecteerde winkels, zoals MediaMarkt, Bol.com en Coolblue.