Samsung presenteert Galaxy Tab A7, Galaxy A42 5G en meer

Samsung heeft tijdens de IFA 2020 in Berlijn diverse nieuwe mobiele apparaten gepresenteerd. Naast de opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 2 die we gisteren al te zien kregen was het vandaag tijd voor de Samsung Galaxy Tab A7, de Galaxy A42 5G, de Galaxy Fit2 en een nieuwe draadloze oplader.

Galaxy Tab A7

De Samsung Galaxy Tab A7 is een tablet met een 10,4″-scherm met een schermverhouding van 80 procent. Dit model is uitgerust met Quad Dolby Atmos-luidsprekers en het scherm is symmetrisch omlijst en afgewerkt met metaal. Deze tablet is bedoeld voor het hele gezin. Ook de Samsung Kids-app vinden we terug op dit model. De Samsung Galaxy Tab A7 is vanaf eind september in Nederland verkrijgbaar. Te koop in de kleuren Dark Grey en Silver is deze tablet verkrijgbaar vanaf 229 euro voor de wifi-versie. De wifi + 5g-versie gaat 289 euro kosten.

Galaxy A42 5G

Een nieuwe editie in de Galaxy A-serie is de Galaxy A42 5G. Een betaalbare smartphone met ondersteuning voor het 5g-netwerk. Dit toestel heeft een 6,6-inch Super AMOLED-scherm en beschikt over vier camera’s. De Galaxy A42 5G is vanaf begin november in Nederland verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 379 euro.

Galaxy Fit2

Nieuw van Samsung is ook de Galaxy Fit2. De nieuwe wearable moet de perfecte fitnesspartner van de gebruiker worden met een lichtgewicht ontwerp, een batterij die tot 15 dagen meegaat en het ‘tracken’ van verschillende activiteiten. De geavanceerde trackingfunctie detecteert en volgt automatisch vijf activiteiten en biedt inzicht in je verbrande calorieën, hartslag en afstand. Ook kun je je slaappatroon bijhouden. Op het 3d-display kun je kiezen uit 70 verschillende opties om deze helemaal naar wens af te stellen. De Galaxy Fit2 is vanaf eind september beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van 49 euro.

Galaxy Z Fold 2

Gisteren werd de Samsung Galaxy Z Fold 2 al onthuld. De nieuwe opvouwbare smartphone werd gisteren al helemaal onthuld. De opvouwbare smartphone heeft een Cover Screen van 6.2-inch en een hoofdscherm van 7,6-inch. Hiermee is het toestel groter dan de Galaxy Fold. Het toestel is vanaf 18 september in Nederland verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 1.999 euro. Wil je meer weten over dit opvouwbare toestel dat echt een stap vooruit gaat zetten? Lees dan Samsung Galaxy Z Fold 2 helemaal onthuld: dit moet je weten.

Wireless Charger Trio

Tot slot een nieuwe draadloze oplader. De Wireless Charger Trio laat je maar liefst drie apparaten tegelijk draadloos opladen. De Wireless Charger Trio is vanaf half oktober verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 99 euro.