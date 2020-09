De Sony Xperia 5 II is een snelle en compacte 5g-telefoon, met ondersteuning van allerlei technologieën die het bedrijf zelf ontwikkeld heeft

Camera is belangrijk voor Sony Xperia 5 II

De camera van de Sony Xperia 5 II met drie lenzen is ontworpen met Sony’s Alpha Autofocus-technologie. Dit model ondersteunt uitgebreide cameratechnologieën en is uitgerust met Zeiss-objectieven. Het toestel is in samenwerking met de Alpha-camera-ingenieurs ontwikkeld, waardoor het toestel kan rekenen op allerlei snufjes uit de camerawereld. Zo kan het toestel tot 20 fps AF/AE-beelden per seconden vastleggen en met 60 keer per seconde continue AF/AE-tracking. Dit betekent dat deze smartphone continu een object kan volgen voor een optimale scherpstelling. Snel bewegende objecten zijn ook geen probleem.

De Sony Xperia 5 II ondersteunt realtime Eye-AF. Deze functie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om realtime het oog van een object te volgen. Hierdoor kan het heel precies scherpstellen op ogen. Dat gebeurt ook bij snelle bewegingen of wanneer er een ander object in beeld komt. Autofocus werkt ook wanneer er weinig licht is. Dat komt door de samenwerking van drie technologieën: Dual Photo Diode-beeldsensor, een autofocussysteem dat bijna 70% van de sensor bestrijkt en een brede 1/1,7” Exmor Rs-sensor.

Daarnaast bieden de drie lenzen de volgende brandpuntsafstanden aan: 16 mm/24 mm/70 mm. Net zoals bij de Xperia 1 II is ook hier de Photography Pro-app, gebaseerd op de technologie van Alpha-camera’s, beschikbaar. Deze foto-app biedt een vergelijkbare gebruikersinterface van Alpha-camera’s aan. Zo biedt de app toegang tot handmatige bedieningsmogelijkheden om ISO, sluitertijd, output naar RAW en nog veel meer.

Naast de mobiele App voor fotografie heeft Sony de Cinematography Pro App. Deze app van CineAlta en Cinematic is standaard geïnstalleerd op de Xperia 5 II en biedt 21:9 4K HDR-producties met 24/25/30/60 fps. De app is uitgerust met Touch AF, Metered Manual, Level Meter en witbalansinstellingen.

Voor het maken van video’s is de Sony Xperia 5 II ook uitermate geschikt. Het is ‘s werelds eerste smartphone die 4K HDR 120fps filmopnames met slow-motion kan maken. Door deze opnames op 24fps af te spelen Het toestel biedt daarnaast 5x slow motion opnemen en terugspelen bij opnames van 24fps.

Telefoon voor gamers

De Sony Xperia 5 II heeft een riant scherm met een beeldverhouding van 21:9 en beschikt over een 120 Hz refresh rate en de nauwkeurige 240 Hz touch scanning rate. Snel bewegende objecten worden duidelijk afgebeeld voor een echt vloeiende gameplay. En met de 240Hz Motion blur-reductie wordt het beeld 240 keer per seconde ververst, waardoor je dus goed voorbereid de digitale strijd aangaat. Of je het nodig hebt, is natuurlijk een tweede. De aanrakingsrespons is in elk geval 35% hoger dan bij de Xperia 5.

Ook biedt de Xperia 5 II een verbeterde Game Enhancer. Je vindt hier alle games op één plek en kunnen tijdens het gamen alle meldingen van buitenaf blokkeren. Met Game Enhancer kun je je prestaties opnemen en delen via sociale media. Dankzij HS Power Control wordt oververhitting voorkomen. Verder ondersteunt De Sony Xperia 5 II de Dualshock 4-controller van de PlayStation 4.

Specificaties

Het oled-scherm is 6,1 inch groot en heeft een resolutie van fhd+. Ook is er ondersteuning voor hdr-content. Aan boord zit tevens de X1-engine voor mobile. Daarmee wordt Bravia HDR-remaster-technologie toegepast op alle content (Bravia is de televisielijn van Sony). Contrast, kleur en helderheid van zowel streaming diensten als andere vormen van content wordt geoptimaliseerd. Ook is er ondersteuning voor Dolby Atmos, dat in samenwerking met Sony Pictures Entertainment geoptimaliseerd is.

De Xperia 5 II is tevens zeer geschikt voor het beluisteren van 360 Reality Audio dankzij de unieke hardwaredecodering. 360 Reality Audio is gebaseerd op object-based spatial audiotechnologie van Sony. Deze audiocodec maakt het voor producers en artiesten mogelijk om een 360-graden muzikale belevenis te creëren. Elementen als de positie, afstand en hoek van bijvoorbeeld instrumenten in de studio wordt meegenomen in de geluidsopnamen. Mocht je daar niet bekend mee zijn: je krijgt drie maanden gratis toegang tot 360 Reality-audiotracks via de Tidal-muziekstreamingdienst.

Verder is het toestel uitgerust met een koptelefoonaansluiting en stereospeakers. Wil je liever draadloze oordoppen gebruiken? Dat kan ook. Naast High-Resolution en High-Resolution Wireless Audio introduceert de Xperia 5 II ook DSEE Ultimate. Deze technologie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de audiofrequentie en bit rate automatisch te verbeteren in realtime, waardoor elk nummer een hoge resolutie benadert. Dit werkt zowel met bedrade als met draadloze koptelefoons, en met lokale of streaming muziek.

Met een breedte van 68 mm en een diepte van 8 mm is de Sony Xperia 5 II gemaakt voor gebruik met één. Het nieuwe toestel heeft zachtere hoeken gekregen dan zijn voorganger voor een comfortabeler gevoel. Daarnaast is er een accu met een vermogen van 4000 mAh aanwezig, die binnen dertig minuten voor 50 procent opgeladen is. Ook belooft Sony dat het toestel naar twee jaar gebruik nog steeds een gezonde accu heeft. Verder kun je het toestel koppelen aan 5g-netwerken.

Onder de motorkap zit tot slot de Qualcomm Snapdragon 865 5G. De Xperia 5 II biedt waterdichtheid van niveau IP65/68 en is voorzien van Corning Gorilla Glass 6 aan zowel de voor- als achterzijde.

Sony brengt voor de Xperia 5 II een Style Cover op de markt. Die is voorzien van een Stand die een aangename kijkhoek biedt bij het kijken naar video’s of tijdens het gamen als hij met een controller verbonden is. De cover ligt prettig in de hand en past perfect bij de twee kleuren waarin de Xperia 5 II beschikbaar is.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Sony Xperia 5 II is in de loop van oktober in de Benelux verkrijgbaar in zwart en blauw voor 899 euro.