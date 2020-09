TCL kondigt tablets, draadloze oortjes en smartwatch voor senioren aan

TCL heeft op de IFA in Berlijn een aantal nieuwe producten onder haar eigen merknaam aangekondigd. Er komen twee nieuwe tablets aan, de 10 Tab Mid met een schermformaat van 8 inch en de 10,4 inch 10 Tab Max. Daarnaast werden de MoveAudio S200 draadloze oortjes en de MoveTime Family Watch speciaal voor senioren getoond.

TCL 10 Tab Mid en 10 Tab Max

De 10 Tab Mid moet het budgetmodel van de twee worden. Zoals gezegd meet het IPS-scherm 8 inch met een Full HD-resolutie. Het apparaat wordt aangedreven door de Snapdragon 665 en heeft een 8 MP camera achterop en een 5 MP exemplaar van voren. De verwachte adviesprijs ligt op 230 euro en de tablet moet ergens in het vierde kwartaal op de markt verschijnen.

Voor liefhebbers van grotere tablets is er de 10 Tab Max. Het apparaat meet 10,4 inch maar heeft dezelfde Full HD-resolutie. Hij kan overweg met de TCL Stylus voor al je notities en krabbels. De hoofdcamera meet 13 MP en de selfiecamera heeft 8 megapixels tot zijn beschikking. De gebruikte processor is niet bekend gemaakt, maar wel dat er zowel een 4G als een wifi-only versie komt. In het vierde kwartaal moet de 10 Tab Max in de winkels liggen voor respectievelijk 300 en 250 euro.

TCL maakte ook bekend aan een nieuwe schermtechnologie voor tablets te werken. De fabrikant noemt het NXT Paper, wat een combinatie moet zijn van papier en scherm. Het scherm heeft geen backlight, maar maakt gebruik van lichtreflectie om kleuren te kunnen tonen. Dat zou het scherm tot 65% efficiënter maken dan een doorsnee lcd-scherm. Ook moet het scherm veel minder schadelijk zijn voor de ogen. De technologie moet binnenkort zijn opwachting maken in producten van TCL.

TCL MoveAudio S200

De MoveAudio S200 draadloze oortjes worden in het budgetsegment gepositioneerd met een prijs van 100 euro. Oplettende lezers zullen misschien opmerken dat ze nogal op de AirPods van Apple lijken. De oortjes zouden zo’n 3.5 uur mee kunnen op één lading, en tot 23 uur kunnen werken met het bijpassende oplaaddoosje. Er is ondersteuning voor Google Fast Pair 2.0, stembesturing en bluetooth 5. De oortjes hebben een IP54-certificaat, wat inhoudt dat ze zweet- en spatwaterdicht zijn.

TCL MoveTime Family Watch

Tenslotte kondigde TCL een smartwatch aan die bedoeld is om senioren hun zelfstandigheid te laten behouden. Ook bij het ontwerpen van dit apparaatje lijkt de Chinese fabrikant enigszins te hebben afgekeken bij Apple. Het horloge beschikt over een oled-scherm met afmetingen van 41 bij 48.5 millimeter en een resolutie van 320 bij 360 pixels. De aandrijving wordt verzorgd door een Snapdragon Wear 2500. Er is 512 GB aan werkgeheugen en 4 GB aan opslag aanwezig. De batterij van 600 mAh kan opgeladen worden middels een pogo pinconnector.

Het horloge beschikt over een stappenteller, hartritme- en slaapmonitor en een valsensor. Ook kan er handsfree gebeld worden door een nanoSIM of eSIM toe te voegen. Noodcontacten kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan de fysieke SOS-knop. In combinatie met een digitale assistent moet dit zorgen dat ouderen bezig blijven en dat ongelukken snel worden opgemerkt. De MoveTime Family Watch is ook water- en stofbestendig (IP67) en moet deze herfst in de winkels liggen voor 230 euro.