Xiaomi lanceert Poco X3: betaalbaar toestel met goede specificaties

Xiaomi lanceert vandaag de Poco X3 NFC in Nederland. Dit betaalbare budgettoestel moet high-end specificaties bieden voor een lage prijs.

Het nieuwe toestel komt met een Full HD+ display van 6,67-inch. Uniek in dit prijssegment is de verversingssnelheid van 120Hz van het display. De Xiaomi Poco X3 NFC heeft de Qualcomm Snapdragon 732G aan boord en komt met 6 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen of 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen op de markt.

Ook op het gebied van de camera’s doet het toestel niet onder voor duurdere smartphones. Achterop vinden we een quad camera-module met een hoofdcamera van 64 megapixel (Sony IMX 682, f/1.89), een ultragroothoeklens van dertien megapixel (f/2.2), een macro-sensor van twee megapixel (f/2.4) en een dieptesensor van twee megapixel (f/2.4). De hoofdcamera filmt tot een 4k-resolutie met maximaal 30 beeldjes per seconde. Voorop vinden we een frontcamera van twintig megapixel in een klein gaatje in het display.

De batterij heeft een capaciteit van 5.160 mAh en ondersteunt maximaal 33W snelladen. NFC is aanwezig, net als Dual Stereo Speakers. De Xiaomi Poco X3 draait op MIUI 12 dat is gebaseerd op Android 10.

Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi Poco X3 NFC is te koop vanaf 10 september in de kleuren Blue of Grey. De versie met 6GB+64GB gaat 229 euro kosten. De versie met 6GB+128GB krijgt een verkoopadviesprijs van 269 euro.