Xiaomi onthult Mi 10T-serie: Mi 10T, Mi 10T Pro en Mi 10T Lite

Xiaomi heeft zojuist drie nieuwe smartphones gepresenteerd in de Mi 10T-serie. De nieuwe serie bestaat uit de Mi 10T, Mi 10T Pro en de Mi 10T Lite. Opvallend aan de serie is de hoge verversingssnelheid van de schermen.

Mi 10T

De Mi 10T krijgt een 144Hz 6,67″ TrueColor DotDisplay. Dit lcd-scherm heeft een beeldverhouding van 20:9 met een FHD+-resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Het AdaptiveSync Display past de verversingssnelheid automatisch aan de content aan. Zo kun je een film op 48Hz kijken, maar speel je games op 144Hz.

De processor van het toestel is de snelle Qualcomm Snapdragon 865 en het toestel krijgt 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Achterop het toestel vinden we drie camera’s terug. Zo is daar een hoofdcamera van 64 megapixel (f/1.89), een ultragroothoeklens van dertien megapixel (f/2.4) en een macrolens van vijf megapixel (f/2.4). Voorop vinden we in een klein gaatje in het display de frontcamera van twintig megapixel (f/2.4).

De Xiaomi Mi 10T is klaar voor 5g en ondersteunt dual sim, nfc en wifi 6. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kun je snel weer opladen met de meegeleverde 33W-lader. Ook kun je draadloos opladen tot 33W. Het toestel heeft verder Dual Speakers aan boord en ondersteunt Hi-Res audio.

De Xiaomi Mi 10T is verkrijgbaar in Cosmic Black en Lunar Silver. Het toestel heeft een premium design met een aluminium behuizing en Corning Gorilla Glass 5 op de voor- en achterkant. Het toestel draait op MIUI 12 dat is gebaseerd op Android 10. Het toestel heeft een vingerafdruksensor aan de zijkant en ondersteunt tevens Face Unlock.

Mi 10T Pro

De Mi 10T Pro is in de basis hetzelfde toestel als het reguliere model, maar kent twee grote verschillen. Allereerst de aanwezige camera’s. Het Pro-model heeft een hoofdcamera van 108 megapixel (f/1.69), een ultragroothoeklens van dertien megapixel (f/2.4) en een macrolens van vijf megapixel (f/2.4). Het andere grote verschil is de hoeveelheid geheugen. De Mi 10T Pro is verkrijgbaar met 8 GB werkgeheugen en met 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Je kunt kiezen uit de kleuren Cosmic Black, Lunar Silver en Aurora Blue.

Mi 10T Lite

Tot slot het goedkoopste toestel van de drie. De Mi 10T Lite heeft een 120Hz 6,67″ DotDisplay met een beeldverhouding van 20:9 en een FHD+-resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Dit toestel beschikt over een plastic frame met Corning Gorilla Glass 5 aan de voor- en achterkant. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 750G met 6 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen.

Achterop vinden we vier camera’s, namelijk een hoofdcamera van 64 megapixel (f/1.89), een ultragroothoeklens van acht megapixel (f/2.2), een macrolens van twee megapixel (f/2.4) en een dieptesensor van twee megapixel (f/2.4). Voorop vinden we een selfiecamera van zestien megapixel (f/2.45). Ook dit Lite-model is geschikt voor 5g en ondersteunt dual sim. Een vingerafdruksensor zit aan de zijkant en ook Face Unlock wordt ondersteund. De batterij heeft een capaciteit van 4.820 mAh en ondersteunt snelladen met de meegeleverde 33W-lader. Ook draadloos opladen tot 33W is mogelijk. De Mi 10T Lite draait op MIUI 12 dat is gebaseerd op Android 12 en zal beschikbaar zijn in de kleuren Atlantic Blue, Pearl Gray en Rose Gold Beach.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe serie kun je vanaf 2 oktober preorderen via de Mi Store. Vanaf 15 oktober zijn de smartphones verkrijgbaar in de winkel. De Mi 10T kost 449 euro. De Mi 10T Pro krijgt een verkoopadviesprijs van 599 euro (128 GB opslaggeheugen) en 649 euro (256 GB opslaggeheugen. De Mi 10T Lite tenslotte gaat 279 euro (64 GB opslaggeheugen) en 329 euro (128 GB opslaggeheugen kosten).