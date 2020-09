ZTE Axon 20 5G is eerste smartphone met camera onder scherm

De ZTE Axon 20 5G is de eerste smartphone die een frontcamera onder het oled-scherm van 6,92-inch heeft zitten. Dit is het resultaat van de oorlog op schermranden. In het verleden zagen frontcamera’s in schermen of in po-up-vensters zitten, maar bij de Axon 20 5G is die dus helemaal weggewerkt en onzichtbaar.

ZTE Axon 20 5G met camera onder scherm

De ZTE Axon 20 5G is vanaf deze maand te koop in China voor omgerekend 271 euro en meer. Het is opvallend dat de Chinese fabrikant nieuwe technologie voor zo’n lage prijs kan aanbieden. Is dat omdat de camerakwaliteit toch niet zo goed is of omdat het bedrijf gewoon smartphones wil verkopen? Daar komen we dus gauw genoeg achter, wanneer blijkt of het toestel populair is of niet. De frontcamera, die dus achter en niet ín het scherm zit, heeft een 32 megapixelsensor. De sensor vangt licht op dat door het scherm heengaat.

Het oled-scherm is 6,92-inch groot en beschikt over een resolutie van 2460 bij 1080 pixels. In dat scherm zit tevens een vingerafdrukscanner. Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 765G-processor. Daarnaast is er een accu met een vermogen van 4220 mAh, met ondersteuning voor 30W Quick Charge. Achterop treffen we vier camera’s aan van 64 megaixel (hoofdcamera), acht megapixel (ultra-wide), twee megapixel (diepte) en twee megapixel (macro).

De ZTE Axon 20 5G wordt in verschillende configuraties aangeboden. Het model met 6 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan opslagruimte kost dus omgerekend ongeveer 271 euro. De variant met 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan interne opslagruimte kost ongeveer 307 euro. En de Axon 20 5G met 12 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan interne opslagruimte heeft een prijskaartje van 345 euro.

De fabrikant heeft geen plannen bekendgemaakt voor een eventuele internationale release. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat wanneer het toestel hier zou verschijnen, we er iets meer voor moeten betalen. Er moet namelijk nog 21 procent belasting overheen.

ZTE is overigens niet de enige partij die momenteel werkt aan een smartphone met een camera onder het scherm. Ook Xiaomi is daar momenteel mee bezig.