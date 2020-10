Apple maakt datum voor aankondiging iPhone 12-serie bekend

Apple heeft bevestigd dat het op 13 oktober een evenement organiseert waar de iPhone 12-familie zal worden aangekondigd. Het is het tweede hardware-evenement van Apple in korte tijd. De onthulling van de nieuwe iPhones werd eerder uitgesteld vanwege productieproblemen vanwege het coronavirus.

Hi, Speed

Vorige maand werd al een hardware-evenement gehouden waar nieuwe iPads, Apple Watches en een verzameling van Apple-diensten werden aangekondigd. De grote afwezige was de iPhone 12 in al zijn varianten. Voor het eerst in jaren werd de nieuwste generatie van Apple’s oogappeltje niet in september aangekondigd. Apple bleek net zoals zo ongeveer iedereen hinder te ondervinden van de gevolgen van het coronavirus. Door productieproblemen en tekorten van onderdelen moest het bedrijf de grote onthulling een paar weken uitstellen. Apple heeft bevestigd dat het aankomende evenement, dat de titel ‘Hi, Speed’ krijgt, wel om nieuwe iPhones draait. Die titel betekent waarschijnlijk dat we de eerste Apple-telefoons met 5G kunnen verwachten.

Als we de meest hardnekkige geruchten mogen geloven, zullen er vier modellen worden aangekondigd. Die moeten de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 Mini gaan heten. Deze laatste zou met een schermformaat van 5,4 inch ongeveer even groot zijn als de iPhone SE, die maar een 4,7 inch-scherm heeft. De iPhone 12 Pro Max daarentegen zou met een schermformaat van 6,7 inch de grootste iPhone worden tot nu toe.

Naar verwachting zullen er ook andere producten worden aangekondigd. Eén daarvan is de AirPods Studio, de eerste over-ear koptelefoon die onder het merk Apple wordt uitgebracht. Daarnaast wordt een verbeterde en kleinere versie van de HomePod verwacht. Tenslotte zouden de ‘AirTags’ hun opwachting maken, een soort locatietrackers die je bijvoorbeeld aan je sleutelbos kunt hangen. Middels de Find My-app kun je dan altijd zien waar die zich bevinden, net zoals je andere Apple-apparaten.