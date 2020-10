Apple presenteert iPhone 12-serie: vier toestellen met 5g-ondersteuning

Apple heeft vandaag vier nieuwe iPhones gepresenteerd. Tijdens het Apple Event met de naam ‘Hi, Speed’ heeft het bedrijf de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 Mini voor het eerst laten zien. Alle modellen hebben dit jaar ondersteuning voor het 5g-netwerk.

iPhone 12

De iPhone 12-serie maakt gebruik van de nieuwe Apple A14 Bionic. Deze chipset is wederom flink sneller dan de chipset van de vorige modellen. Deze 5nm-chip is volgens Apple tot 50 procent sneller dan chips van andere smartphones. Daarnaast zijn niet alleen de iPhone 12, maar alle modellen in de nieuwe serie voorzien van 5g-ondersteuning. Ook draaien de nieuwe toestellen op iOS 14.

Het reguliere model heeft een Super Retina XDR-display van 6.1-inch. Apple zet flink in op duurzaamheid met dit nieuwe toestel. Het scherm is voorzien van een nieuwe beschermlaag genaamd ‘Ceramic Shield’. Dit moet ervoor zorgen dat het scherm minder snel stukgaat.

De camera’s hebben een upgrade gekregen. Zo beschikt de iPhone 12 over twee camera’s van twaalf megapixel, respectievelijk een hoofdcamera en ultragroothoeklens. De sensoren zijn voorzien van een groter diafragma. Hierbij moet je straks betere foto’s kunnen maken in een omgeving met weinig licht. Ook is er een verbeterde nachtmodus en ook de mogelijkheid om time-lapse video’s te maken in de nacht.

Een handig extraatje op de iPhone 12 is ‘MagSafe’. Door middel van een magneet (in combinatie met verschillende sensoren en chips als nfc) kun je straks gemakkelijk draadloos opladen, een hoesje gebruiken of je creditcard achterop in een sleuf plaatsen. Door het magneetje kunnen straks allerlei accessoires universeel gebruikt worden op alle toestellen in de iPhone 12-serie. En zoals je hierboven kunt lezen. Ja, je kunt dus draadloos opladen op de iPhone 12 Series.

In het kader van duurzaamheid zal je geen oplader en oordopjes in de doos aantreffen. Apple hanteert het principe dat iedereen inmiddels wel over deze accessoires beschikt. Uiteraard kun je ze altijd nog los erbij kopen.

iPhone 12 Mini

Is de gewone iPhone 12 je net iets te groot? Apple komt ook met een kleinere versie genaamd de iPhone 12 Mini. Je hebt dezelfde chipset, camera’s en alle andere functies van de iPhone 12, maar dan in een kleiner toestel. Wel moet je TouchID missen en krijg je FaceID op dit toestel. De iPhone 12 Mini heeft een scherm van 5.4-inch. Kleiner en tevens goedkoper. Volgens Apple is de 12 Mini de kleinste 5g-telefoon van dit moment.

iPhone 12 Pro

Voor wie net even wat extra’s zoekt in de iPhone 12 is daar de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. Het Pro-model heeft een oled-scherm van 6,1-inch en de Pro Max komt met een oled-scherm van 6.7-inch. Apple zet met name in op de foto- en videomogelijkheden van beide toestellen. Zo is daar een extra cameralens toegevoegd. Deze telelens laat je tot 4x optisch inzoomen om onderwerpen nog dichter naar je toe te halen. Op het Pro Max-model gaat dit zelfs op naar 5x optische zoom. De groothoekcamera met een diafragma van f/1.6 gaat foto- en videoprestaties bij weinig licht met 27 procent verbeteren. En fijn voor de professionals. Je kunt straks ook foto’s schieten in het .raw-formaat met Apple ProRAW. Apple ProRAW komt later dit jaar beschikbaar.

De Pro-serie is voorzien van een nieuwe LiDAR-scanner voor het meten van lichtafstand. Dit zorgt voor snellere en realistischere AR-ervaringen en voor zes keer snellere autofocus in omstandigheden met weinig licht. Ook op het gebied van video’s zijn er de nodige verbeteringen. Zo kun je hdr-video’s maken met Dolby Vision en tot 60 beeldjes per seconden opnames maken.

Prijs en beschikbaarheid

De iPhone 12 en iPhone 12 Mini zijn verkrijgbaar in vijf aluminium uitvoeringen, namelijk blauw, groen, zwart, wit en rood. Vanaf 16 oktober kun je voor de iPhone 12 een preorder plaatsen. Vanaf 23 oktober ligt het toestel in de winkel. De iPhone 12 Mini kun je vanaf 6 november preorderen en ligt een week later op 13 november in de winkels. Beide toestellen zijn beschikbaar met 64 GB, 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De iPhone 12 is verkrijgbaar vanaf 909 euro. De iPhone 12 Mini is straks verkrijgbaar vanaf 809 euro.

De iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max komen straks beschikbaar in modellen met 128 GB, 256 GB en 512 GB in de kleuren grafiet, zilver, goud en pacific blue. Prijzen starten vanaf 1159 euro voor het Pro-model en 1259 euro voor de Pro Max. De iPhone 12 Pro ligt tegelijk met de iPhone 12 in de winkels. De iPhone 12 Pro Max iets later, namelijk tegelijk met de 12 Mini op 6 november (preorder) en 13 november (verkrijgbaar).