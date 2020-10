Dit zijn de verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone 12

Op 13 oktober presenteerde Apple de iPhone 12-serie. De nieuwe serie bestaat uit vier verschillende toestellen, namelijk de reguliere iPhone 12, de iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 Mini. Heb je vorig jaar de iPhone 11 gekocht en wil je weten of het de moeite waard is om te upgraden? Of heb je nog geen iPhone en twijfel je tussen beide modellen? In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen de iPhone 11 en de iPhone 12.

Overeenkomsten iPhone 11 en iPhone 12

Op het eerste gezicht lijken er misschien weinig verschillen te ontdekken tussen beide toestellen. Sterker nog, beide iPhones beschikken over precies hetzelfde schermformaat van 6,1-inch. Apple spreekt nooit over het werkgeheugen, maar het sterke vermoeden is wederom dat we hier met 4 GB werkgeheugen te maken hebben. Dit lijkt voor beide toestellen hetzelfde te zijn. Ook qua opslaggeheugen heb je wederom dezelfde keuzes, namelijk 64 GB, 128 GB of 256 GB. Het opslaggeheugen is niet uitbreidbaar.

Aan de achterzijde vinden we wederom twee camera’s van twaalf megapixel. Een hoofdcamera en een ultragroothoeklens. Filmen kan in beide gevallen in een 4k-resolutie. Voorop vinden we tevens een camera van twaalf megapixel voor het maken van selfies. Beide toestellen zijn stof- en waterdicht (ip68) en voorzien van een Lightning-connector. De behuizing is wederom van aluminium en glas. Beide modellen komen daarnaast in veel verschillende kleuren, zodat er altijd een kleur te vinden is die echt bij je past.

Voor het besturingssysteem hoef je het ook niet te doen. Ten tijde van de iPhone 11 zaten we op iOS 13. Het nieuwe model krijgt direct iOS 14 mee. Echter geeft Apple altijd meerdere jaren updates voor de eigen telefoons. Ook de iPhone 11 zit nu op iOS 14.

Verschillen iPhone 11 en iPhone 12

Nu we de overeenkomsten op een rijtje hebben gezet lijken beide toestellen sterk op elkaar. Gelukkig zijn er ook grote verschillen te noemen en is de iPhone 12 een flinke stap vooruit. Allereerst de afmetingen. Ondanks dat de toestellen dezelfde schermgrootte hebben is het toestel wel een stukje kleiner. Het scheelt in de lengte en breedte ongeveer 4 millimeter en ook is het nieuwe model bijna 1 millimeter dunner. Dit komt met name door het design. De randen zijn bij het nieuwe model veel vlakker.

Dan verder over dat 6,1″-scherm. Waar de iPhone 11 over een lcd-scherm van 1.792 bij 828 pixels beschikt, daar beschikt de iPhone 12 over een oled-scherm van 2.532 bij 1.170 pixels. Een flink stap vooruit in kwaliteit en pixeldichtheid. Ook het beschermlaagje ‘Ceramic Shield’ moet het nieuwe toestel een stuk robuuster en duurzamer maken. Daarnaast natuurlijk de processor. De nieuwe Apple A14 Bionic is wederom een stukje sneller dan de A13 Bionic van het vorige model. Daarnaast ondersteunt de iPhone 12-serie het snellere 5g-netwerk.

De camera’s lijken op het eerste gezicht wellicht precies hetzelfde met de dubbele cameramodule van twaalf megapixel, maar het diafragma van het nieuwe model is groter. Dit betekent dat er meer licht op de sensor valt. Hierdoor worden de prestaties in omgevingen met minder licht beter en zal je minder snel ruis op foto’s krijgen. Ook de mogelijkheden voor hdr, nachtfoto’s en time-lapse video’s zijn verbeterd ten opzichte van het vorige model.

Over de batterij is, net als bij het werkgeheugen, helaas officieel niet veel bekend. Volgens Apple moet het nieuwe model tot 15 uur video’s kunnen afspelen voordat je weer moet opladen. Volgens MacRumors beschikt de iPhone 12 over een batterij van 2.815 mAh. Flink kleiner in vergelijking met de 3.110 mAh-batterij van de iPhone 11 en ook flink kleiner dan de huidige generatie Android-telefoons. Gelukkig is iOS wat dat betreft veel zuiniger dan Android. Toch zijn de batterijprestaties niet heel indrukwekkend. 6 uur en 41 minuten op het nieuwe model. Toch blijkt het nieuwe model ondanks de kleinere batterij wel anderhalf uur langer mee te gaan dan de iPhone 11 die in een test op 5 uur en 8 minuten bleef steken.

Nieuw op de iPhone 12 is ‘MagSafe’. Middels magneten kun je straks accessoires aan de achterkant van je telefoon bevestigen. Denk aan hoesjes, maar ook aan een draadloze oplader. Een ander groot verschil tussen beide toestellen is natuurlijk de prijs. De iPhone 12 is dan wel weer een stukje beter, maar de prijs is ook hoger. Het nieuwe model heeft een adviesprijs van 909 euro. Het model van vorig jaar heeft een adviesprijs van 689 euro. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je geen nieuwe lader en oordopjes bij je iPhone 12 krijgt. Die krijg je nog wel bij de iPhone 11. Volgens Apple beschikt iedereen al over voldoende opladers en oordopjes. In het kader van het milieu worden die daarom bij het nieuwe model niet meer meegeleverd. Helaas is de prijs daardoor dus niet lager.

Wil je een goedkopere iPhone 12? Kijk dan eens naar de iPhone 12 Mini. Dit is nagenoeg hetzelfde toestel als het reguliere model, maar dan met een scherm van 5.4-inch. En de prijs is met 809 euro ook een stukje goedkoper.

Welke moet je nu kopen?

De iPhone 12 heeft voldoende verbeteringen in huis om een upgrade te rechtvaardigen. Of je het nodig hebt is natuurlijk de vraag. De iPhone 12 is sneller, heeft een beter scherm en ook op het gebied van de camera’s is er de nodige vooruitgang te merken. Ook heb je 5g-ondersteuning, alhoewel we in Nederland nog altijd moeten wachten op het echte 5g-netwerk. Dit maakt de iPhone 12 echter wel futureproof. De prijs kan ook doorslaggevend zijn. De iPhone 11 is nog altijd een prima toestel en ook bij dat toestel doe je zeker geen miskoop.

Wil je upgraden? Wellicht kun je nog een goede prijs voor je iPhone 11 krijgen om de 12 te kopen. Heb je echter nog een ouder model en twijfel je tussen de 11 en de 12? Kijk dan goed naar wat je nodig hebt. De iPhone 12 is het betere model, maar is wel een stukje duurder.

