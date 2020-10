Google-apps krijgen notificaties voor kritieke beveiligingsproblemen

Google wil binnenkort prominente notificaties uitsturen wanneer er sprake is van een kritiek beveiligingsprobleem. Het maakt dan niet uit welke app je van het bedrijf gebruikt.

Google wil je account veilig houden

Google zet de laatste tijd flink in op privacy en het beschermen van gebruikersdata. Daar komen binnenkort extra maatregelen bij. Wanneer het bedrijf in de toekomst namelijk een kritiek beveiligingsprobleem aantreft op je account, dan krijg je daar direct een notificatie van in één van de apps van het bedrijf die je op dat moment gebruikt of opent.

Prominente beveiligingsnotificaties extra zichtbaar is iets dat Google natuurlijk niet zonder reden doet. Toen het bedrijf in 2015 de Android-alerts uitbracht, zag de zoekmachinegigant dat mensen vaak tot twintig keer sneller actie ondernamen aangaande hun online veiligheid. Dat gebeurde dan ook nog meestal binnen het uur. Bovendien is het zo dat dergelijke notificaties slecht te spoofen zijn (ze kunnen niet goed vervalst worden), aangezien ze direct via één van de apps van het bedrijf geleverd worden.

Aanvankelijk komen de nieuwe functies naar een kleine groep gebruikers op iOS. Dat gebeurt in de komende weken. Pas volgende jaar zijn alle andere gebruikers aan de beurt. Dan kan het dus zijn dat wanneer je een Google-app opent of aan het gebruiken bent, je ineens een notificatie te zien krijgt met daarin de boodschap dat er dus een kritiek beveiligingsprobleem is.

Verder heeft het bedrijf laten weten dat er een privacyvriendelijke versie van de Google Assistent aankomt. In de komende weken wordt er namelijk een gastmodus uitgerold. Die modus is bedoeld voor situaties of vragen waarvan je niet wil dat die op je account terechtkomen. Vragen en opdrachten worden nog steeds opgeslagen, maar niet gekoppeld aan je account.

Als laatste update is er de melding dat je je eigen locatiegegevens kunt aanpassen in je tijdlijn. Je kunt de plaatsen aanpassen waar je bent geweest en missende locaties alsnog achteraf toevoegen.