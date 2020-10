Google Assistent krijgt veel betere integratie met apps op Android

De Google Assistent krijgt een veel betere integratie met Android-apps. Zo kun je straks stemcommando’s voor populaire taken gebruiken.

Google Assistent op Android

De Google Assistent kon op Android al gebruikt worden voor het openen van apps op Android. Maar vanaf nu kunnen gebruikers ook zoeken binnen die apps op hun smartphone. En ontwikkelaars die ondersteuning voor de stemassistent inbouwen mogen erop rekenen dat die support diep gaat: middels stemcommando’s moet het straks mogelijk zijn verschillende taken te activeren of pagina’s te bezoeken.

Dat is een andere methode dan hoe Assistent voorheen werkte. Toen was het zo dat een app binnen de digitale assistent moest werken. Nu zien we dus dat het andersom het geval is: de Google Assistent werkt in een Android-app.

Enkele voorbeelden die Google geeft zijn voor apps als YouTube en Instagram. Zo kun je aan de assistent vragen of die je YouTube-abonnementen tevoorschijn tovert of anders je profiel op Instagram opent. Een ander grappig voorbeeld is de support voor de Nike Adapt-sneakers, die een app heeft waarmee je je veters strikt. Middels een stemcommando kun je die schoenen dus, via je je smartphone, de opdracht geven je veters te strikken. We leven in de toekomst.

De ondersteuning wordt aanvankelijk uitgerold naar ongeveer dertig applicaties. Denk dan aan Facebook, Instagram, Amazon, TikTok, Spotify, Postmates, Discord, Walmart, Etsy, Snapchat, Twitter, Uber en meer. Ook enkele Google-apps kunnen al op de ondersteuning rekenen, zoals YouTube, Gmail en Maps. Aangezien ontwikkelaars zelf de mogelijkheid hebben ondersteuning in te bouwen, leeft de verwachting dat we binnenkort meer apps aan dat rijtje kunnen toevoegen.

Vooralsnog is het zo dat de functie alleen werkt met de Engelstalige versie van de Google Assistent. Je moet dus Engelse spraakcommando’s gebruiken (en je toestel even op Engels instellen). Heb je dat gedaan, dan krijg je met het commando “Hey Google, my shortcuts” een overzicht met apps op je telefoon te zien die nu al ondersteuning aanbieden. Je kunt de spraakcommando’s ook nog personaliseren als je dat wil, waardoor je niet afhankelijk bent van de ingestelde woorden en zinnen.