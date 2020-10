Google Chrome krijgt verbeterde wachtwoordbeveiliging

Google rolt momenteel een serie aan beveiligingsupdates uit voor de Google Chrome-browser, die beschikbaar is voor zowel Android als iOS.

Download de update voor Google Chrome

Het gaat om Google Chrome-versie 86, laat Google weten in een blog. De Android- en iOS-versies mogen allebei rekenen op een functie genaamd Safety Check, terwijl de Android-versie Enhanced Safe Browsing krijgt. De iOS-versie mag verder rekenen op een verbetering van de optie waarmee wachtwoorden automatisch ingevuld worden op websites.

Google implementeert bovendien een programma waarmee gebruikers snel kunnen achterhalen of een wachtwoord gecompromitteerd is. Mocht dat het geval zijn, dan kan de Google Chrome-browser gebruikers doorsturen naar de juiste pagina waar het wachtwoord aangepast kan worden. Deze optie is actief op zowel Android als iOS. Dit programma hangt aan Googles Safety Check-systeem: dit systeem bekijkt of wachtwoorden dus niet zijn blootgesteld, zorgt ervoor dat Chrome up-to-date blijft en checkt of Safe Browsing geactiveerd is.

Enhanced Safe Browsing is een optie die afgelopen mei al voor de desktopversie van Google Chrome uitgerold werd. Enhanced Safe Browsing stuurt in real-time, dus zonder vertraging, data naar Google door, zodat direct kan worden gekeken of er ergens kwaadaardige websites zijn die bijvoorbeeld malware willen verspreiden. Daarnaast kunnen Android- en desktopgebruikers erop rekenen dat Chrome hen waarschuwt wanneer een formulier als onveilig wordt bestempeld. Zo kun je straks bewust de keuze maken of je ergens gegevens invult wanneer er geen sprake is van htpps.

Ondertussen kunnen iOS-gebruikers dus rekenen op een verbeterde versie van het systeem dat automatisch wachtwoorden invult. Je kunt hiervoor voortaan ook Face ID, Touch ID en de pincode van je smartphone gebruiken.