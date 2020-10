Het abonnement Google Play Pass is beschikbaar in Nederland en België. Met het abonnement krijg je toegang tot honderden games en apps op Android.

Google Play Pass nu beschikbaar

Vorig jaar introduceerde Google een nieuw abonnement in de Verenigde Staten, genaamd Google Play Pass. Met dat abonnement krijgen abonnees toegang tot honderden games en apps die ze op hun Android-apparaten kunnen gebruiken. Nu is bekendgemaakt dat Play Pass ook in Nederland en België beschikbaar is. In totaal worden er 24 landen toegevoegd, zo maakt de zoekmachinegigant bekend via Twitter. Op de ondersteuningspagina lees je meer over de instructies voor het abonnement.

Google Play Pass is vergelijkbaar met Apple Arcade, een game-abonnement dat iOS-gebruikers kunnen afsluiten, en Xbox Game Pass, het game-abonnement voor mensen met een Xbox. Je betaalt maandelijks (5 euro) of jaarlijks (30 euro) voor toegang tot de honderden games en apps en kunt ze gebruiken zolang je het abonnement actief laat. De selectie wordt bovendien regelmatig aangevuld met nieuwe software. Daarnaast is het abonnement met in totaal vijf leden uit hetzelfde gezin te delen.

Het mooie aan zo’n abonnement is dat je games kunt spelen zoals ze bedoeld zijn: zonder advertenties, zonder digitale aankopen of andere zaken waar je vooraf niet mee te maken wil krijgen. Als je wil zien om welke games en apps het gaat, dan kun je het aanbod checken in Google Play op je Android-device. Alle games die onderdeel zijn van Play Pass zijn overigens ook los te koop. Let wel: je hebt tenminste Android 4.4 nodig om gebruik te kunnen maken van het abonnement, maar dat zal voor weinig gebruikers een probleem zijn.