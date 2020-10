Gratis drie maanden Apple Arcade bij aanschaf iPhone 12

Gisteravond werd de iPhone 12 aangekondigd door Apple. Tijdens het ‘Hi, Speed’ event werden de vier nieuwe modellen in de serie gepresenteerd. De nieuwe iPhones krijgen allen ondersteuning voor het 5g-netwerk. Ben je van plan een nieuwe iPhone 12 te kopen? Dan krijg je ook drie maanden Apple Arcade gratis.

Het afgelopen jaar kreeg je bij aanschaf van een nieuwe iPhone of iPad een jaar gratis Apple TV. Op de streamingdienst van Apple krijg je toegang tot series als The Morning Show, See en For All Mankind. Tot op heden is deze actie nog altijd gaande als je een nieuw Apple-product koopt. Vanaf 22 oktober komt daar nog een extraatje bij in de vorm van drie maanden Apple Arcade. Apple Arcade is de gamesdienst van Apple. Je kunt diverse topgames spelen zonder advertenties en zonder beperkingen. Daarnaast is progressie overdraagbaar, dus kun je vanaf je iPhone gewoon weer verder waar je op je iPad gebleven was.

Drie maanden gratis

Via de gamesdienst kun je ook games downloaden, zodat je altijd en overal toegang hebt tot deze spellen. Apple Arcade kost normaal 4,99 euro per maand. Bij aanschaf krijg je dus drie maanden ter waarde van 14,97 euro cadeau. Of het jaar gratis Apple TV nog lang doorloopt is nog onduidelijk. Mogelijk heb je straks dus twee cadeautjes bij aanschaf van een Apple-product.

