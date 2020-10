HP Spectre x360 14, Spectre x360 13 en Envy x360 13 aangekondigd

HP heeft drie nieuwe convertibles gepresenteerd, namelijk de HP Spectre x360 14, Spectre x360 13 en de HP Envy x360.

HP Spectre x360 14 en meer gepresenteerd

HP heeft onder meer de HP Spectre x360 14 onthuld. Dit is een convertible die heel wat veranderingen doorvoert ten opzichte van het vorige model. Zo beschikt de omklapbare laptop nu over de nieuwste elfde generatie Intel-processor, genaamd Tiger Lake. Het is de 28 watt quadcore-processor Intel Core i7-1165G7 met Intels Xe integrated graphics. HP belooft dat deze laptop 34 procent sneller is in vergelijking met zijn voorganger.

Bovendien is de HP Spectre x360 14 het eerste model met een beeldverhouding van 3:2. Daardoor is er nu twintig procent meer aan beeldoppervlak beschikbaar in vergelijking met de 16:9-schermen. Je kunt ervoor kiezen dat de laptop uitgerust wordt met een oled-paneel, met een schermgrootte van 13,5 inch en een schermresolutie van 3000 bij 2000 pixels.

HP claimt dat dit de meest slimme laptop ooit is. Zo ‘weet’ de Spectre wanneer je hem in een tas gestopt hebt, waardoor Intels eigen Dynamic Tuning-technologie geactiveerd kan worden. Daarmee voorkomt de laptop dat er overbodig veel energie verbruikt wordt of dat er oververhitting plaatsvindt. Daarnaast is er AI Noise Removal aanwezig, waarmee achtergrondgeluiden verdwijnen wanneer je programma’s als Microsoft Team of Zoom gebruikt. Met Auto Color kan het scherm automatisch wisselen tussen DCI-P3, Adobe RGB en sRGB, zodat je voor allerlei situaties toegang krijgt tot de betere beeldinstellingen.

De normale versie doet er verder zeventien uur over om de accu leeg te maken; het oled-model doet daar ongeveer tien uur over.

HP Spectre x360 13 en Envy x360

Daarnaast zijn er nog twee andere modellen gepresenteerd: de Spectre x360 en de Envy x360. De eerstgenoemde krijgt eveneens toegang tot de elfde generatie Intel-processors en belooft een accuduur van 16,5 uur. Dit model komt met een lcd- of oled-scherm. De versie met het oled-scherm moet ongeveer tien uur meegaan. Begin volgend jaar komt hier ook een 5g-variant van op de markt. Beide nieuwe Spectre-modellen ondersteunen een stylus; in sommige gevallen wordt die stylus in de doos meegeleverd.

De goedkopere HP Envy x360-lijn krijgt eveneens een refresh. Ze worden voorzien van de elfde generatie Intel-processors. Dit model krijgt toegang tot de Sure View-filter, waarmee je met een druk op de knop voor extra privacy zorgt.

Prijs en beschikbaarheid