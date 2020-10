Huawei heeft zojuist de Mate 40 Series gepresenteerd. De serie bestaat uit de Mate 40 Pro en de Mate 40 Pro+. Beide toestellen beschikken over een 5nm 5G SoC, een Ultra Vision Cine camera en een unieke cameramodule aan de achterkant.

De Huawei Mate 40 Pro en de Pro+ beschikken over een oled-scherm van 6,76-inch met een verversingssnelheid van 90Hz. De resolutie van het display is 2.772 bij 1.344 pixels. De smartphones beschikken over de nieuwe Kirin 9000 Series chip dat volgens het bedrijf over de eerste 5 nanometer geïntegreerde 5G SoC beschikt. De gpu moet tot 50 procent krachtiger zijn dan de voorganger. De Mate 40 Pro komt met 8 GB werkgeheugen en 256 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen. De Mate 40 Pro+ komt met 12 GB werkgeheugen en 256 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen.

Camera’s

Zoals ook bij voorgaande modellen van Huawei is er ook dit keer veel aandacht uitgegaan naar de foto- en videomogelijkheden op het toestel. Aan de achterkant vinden we een ring met daarop de camera’s. De hoofdcamera heeft een grote sensor om veel licht op te vangen en beschikt over 50 megapixel (f/1.9). De tweede camera heeft een ultragroothoeklens met twintig megapixel (f/1.8). Ook de telelens (periscoop) is terug met twaalf megapixel. Dit keer met 5x optische zoom, 10x hybride zoom en 50x digitale zoom (f/3.4). Het grote verschil met de Mate 40 Pro+ wordt hier ook gelijk duidelijk, want dit plusmodel beschikt over 10x optische zoom, 20x hybride zoom en 100x digitale zoom (f/4.4, acht megapixel). De Pro+ laat je dus verder inzoomen. Dat is echter nog niet alles, want ook is er een camera van twaalf megapixel te vinden voor de middellange afstanden met 3x zoom en auto laserfocus. De Pro+ beschikt dus over een dual-telefoto camera.

Beide modellen beschikken aan de voorkant over een camera van dertien megapixel en een dieptesensor. Beide smartphones beschikken over een batterij van 4.400 mAh en kun je razendsnel opladen met de 66W-lader. Draadloos kun je opladen tot maximaal 50W.

De Mate 40 Series draait op Huawei Mobile Services met de EMUI 11-schil. Geen Google Play Store dus, maar apps via de AppGallery van de Chinese fabrikant.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei Mate 40 Pro is per direct verkrijgbaar via de website van Huawei voor 1199,99 euro in de kleuren Mystic Silver en Black. De Huawei Mate 40 Pro+ wordt waarschijnlijk 1399,99 euro.