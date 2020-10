iOS 14.1 nu beschikbaar, met bug fixes en iPhone 12-ondersteuning

Apple heeft laten weten dat je vanaf nu iOS 14.1 en iPadOS 14.1 kunt downloaden voor je moderne iPhone en moderne iPad.

Nu te downloaden: iOS 14.1 en iPadOS 14.1

iOS 14.1 en iPadOS 14.1 beschikken over een lange lijst met kleine verbeteringen, die het gebruik van het besturingssysteem voor iedereen beter moeten maken. Ook is het goed om te weten dat de update ervoor zorgt dat enkele iPhone 12-functies werken wanneer de smartphones vanaf aanstaande vrijdag te koop zijn. Waarschijnlijk wordt de iPhone 12 standaard voorzien van 14.1, maar tot aanstaande vrijdag is dat nog niet zeker.

Dit is wat iOS 14.1 en iPadOS 14.1 allemaal aanpakt:

Ondersteuning voor 10-bit hdr videoplayback en -bewerking in de foto-appalicatie voor iPhone 8 en later

Probleem aangepakt waardoor bepaalde widgets, mappen en iconen kleiner weergegeven werden dan bedoeld

Probleem aangepakt waardoor het verschuiven van een widget ervoor kon zorgen dat een app uit een map gehaald werd op het thuisscherm

Probleem aangepakt waardoor mails soms vanaf een verkeerd alias verstuurd werden

Probleem aangepakt waardoor binnenkomende oproepen niet altijd regio-informatie konden weergeven

De noodknop op het vergrendelde scherm is nu altijd goed bereikbaar

Nummers kunnen weer gedownload en toegevoegd worden aan je bibliotheek wanneer je een album of afspeellijst bekijkt

De rekenmachine kan weer nullen weergeven

Het streamen van video is nu altijd in hoge kwaliteit

Je kunt weer een Apple Watch voor een familielid instellen

De Apple Watch-app laat nu de correcte Apple Watch zien

De bestandenapplicatie laat wederom correct alle ondersteunde content zien

Verbeterde ondersteuning voor draadloze access points van Ubiquiti

iOS 14.1 en iPadOS 14.1 downloaden

Als het goed is krijg je automatisch een melding van de update, maar als je niet wil of kunt wachten, kun je ook op de volgende manier de installatie van de update starten: