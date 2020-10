Lenovo Legion Phone Duel ligt eind oktober in de winkels

Ben je op zoek naar een smartphone om op te gamen? Kijk dan eens naar de Lenovo Legion Phone Duel. Dit toestel wordt speciaal in de markt gezet als gaming-smartphone en is vanaf vandaag (1 oktober) alvast vooruit te bestellen.

De Lenovo Legion Phone Duel is speciaal ontworpen met gamers in het achterhoofd. Zo is daar een volledig aangepaste horizontale interface, een vloeistofkoelsysteem, 3d-bewegingssensoren, trigger-knoppen en feedback met multidimensionale trillingen.

Het toestel heeft een Qualcomm Snapdragon 865+ 5g aan boord met 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een amoled-scherm van 6,65-inch in een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels. Het display heeft een beeldverversingssnelheid van 144Hz. Aan de voorzijde vinden we tevens twee luidsprekers.

Het toestel heeft een dubbele 2.500 mAh-batterij met een totale capaciteit van 5.000 mAh. Door de batterij op te splitsen is de volledige capaciteit na 30 minuten laden bereikt. In 10 minuten is de batterij al voor 50 procent vol.

Alhoewel het toestel ontworpen is voor gamers kun je ook foto’s maken met de twintig megapixel aan de voorzijde middels een horizontale pop-up en de 64 megapixel hoofdcamera en zestien megapixel groothoek aan de achterzijde.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Legion Phone Duel draait op Android 10 en is per direct vooruit te bestellen op de website van Lenovo. Eind oktober ligt de Lenovo Legion Phone Duel ook in de winkels. Prijzen starten vanaf 899 euro voor 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen tot 999 euro voor de combinatie 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen.