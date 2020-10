Microsoft introduceert Surface Laptop Go en vernieuwde Surface Pro X

Microsoft heeft middels een blogpost een nieuw lid van de Surface-familie aangekondigd: de Surface Laptop Go. Dat is een kleinere versie van de bestaande Surface Laptop. Ook is een nieuwe versie van de Surface Pro X aangekondigd met de mobiele SQ2-processor. Tenslotte komen er een aantal nieuwe accessoires aan.

Surface Laptop Go

De Surface Laptop Go is een nieuw product in Microsoft’s Surface-reeks. Het is met zijn 12,4 inch-scherm het kleine broertje van de bestaande Surface Laptop 3, die in 13,5 of 15 inch-varianten beschikbaar is. Net als zijn grote broer heeft de Laptop Go een touchscreen en een extra grote trackpad. In de aan/uitknop zit een vingerafdrukscanner verstopt zodat de laptop beveiligd kan worden middels Windows Hello. Ook belangrijke bestanden in OneDrive kunnen met een vingerafdruk versleuteld worden. De Laptop Go wordt aangedreven door een Intel Core i5-processor van de tiende generatie en beschikt over maximaal 16 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslag.

Wat aansluitingen betreft zijn er enkel een USB-A en een USB-C-poort aanwezig. Volgens Microsoft moet de accu dertien uur op één lading mee kunnen gaan. De laptop ondersteund snelladen, zodat de accu ook snel weer vol zit. Het apparaat beschikt over microfoons en een frontcamera die speciaal zijn afgestemd om optimaal te kunnen video-vergaderen, zoals met Zoom of het eigen Teams. De Surface Laptop Go ligt vanaf 27 oktober in de winkels en moet zo’n 650 euro gaan kosten. Hij zal vooralsnog enkel beschikbaar zijn in de bekende platinagrijze uitvoering.

Surface Pro X

Microsoft kondigde ook de tweede generatie van de vorig jaar aangekondigde Surface Pro X. De twee-in-één-tablet beschikt over de nieuwe SQ2-processor. Dat is een op het ARM-platform gebaseerde chip die in samenwerking met Qualcomm is ontwikkeld. Volgens beide bedrijven moet deze processor met 4G-antenne veel krachtiger en zuiniger zijn dan zijn voorloper. Microsoft’s eigen 365-apps en veel andere zakelijke programma’s zouden nu volledig werken op Windows 10-pc’s met ARM-chips. Dat moet ervoor zorgen dat zowel de eerste als de tweede generatie van de Surface Pro X nu vijftien uur meegaan bij gemiddeld gebruik.

De Surface Pro X met SQ2-processor is eveneens vanaf 27 oktober verkrijgbaar. Het apparaat gaat zo’n 1700 euro kosten en is beschikbaar in platinagrijs en zwart.

Surface accessoires

Tenslotte heeft Microsoft nog een vijftal nieuwe accessoires aangekondigd. Het gaat om de volgende producten: