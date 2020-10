Nieuwe budgettelefoons van Oppo met 90Hz-scherm: Oppo A53 en A53S

Smartphones met een display met hogere verversingssnelheid zagen we voorheen met name bij de wat duurdere toestellen. Oppo komt nu met twee budgettoestellen met een 90Hz-scherm, driedelige camera en een 5000 mAh-batterij. Vandaag zijn de Oppo A53 en de Oppo A53s gepresenteerd.

De Oppo A53 en Oppo A53s lijken sterk op elkaar. Het enige verschil is het opslaggeheugen. Zo heeft de A53s 128 GB opslaggeheugen aan boord en het reguliere model 64 GB opslaggeheugen. Beide smartphones zijn uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 460-processor en 4 GB werkgeheugen. Het 90Hz Neo-Display is een HD+-scherm van 6,5-inch. Het toestel is voorzien van een zogenaamde ‘punchhole’ voor de frontcamera van acht megapixel. Dit kleine gaatje bevindt zich in de linkerbovenhoek. Ook is het toestel voorzien van twee luidsprekers.

De Oppo A53-serie beschikt over een grote batterij van 5.000 mAh. Achterop vinden we een vingerafdruksensor en een driedelige camera. De hoofdcamera heeft dertien megapixel. Daarnaast is er een macrocamera van twee megapixel en een dieptecamera van twee megapixel. De Oppo A53-serie is voorzien van ColorOS 7.2. Deze softwareschil is gebaseerd op Android 10.

Prijs en beschikbaarheid

Beide toestellen zijn per direct verkrijgbaar in de winkels. De Oppo A53 met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen in de kleuren Mint Cream en Electric Black heeft een adviesprijs van 179 euro. De Oppo A53s met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen in de kleuren Electrick Black en Fancy Blue heeft een adviesprijs van 199 euro.