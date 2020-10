OnePlus 8T gepresenteerd: plat scherm met 120Hz-verversingssnelheid

OnePlus heeft woensdag zijn nieuwste toestel onthuld tijdens een online evenement: de OnePlus 8T. De telefoon heeft een plat scherm gekregen.

Dit is de OnePlus 8T

In de herfst presenteert OnePlus altijd de T-serie toestellen. Dit zijn smartphones die veelal overeenkomen met de in de lente gelanceerde smartphones, maar die ook voorzien zijn van nieuwe aspecten. De laatste paar jaar kregen we zowel aan het begin als het einde van het jaar nieuwe telefoons, maar dit keer gaat het anders. Niet alleen krijgen we één model dit keer, ook is het zo dat we het met minder technische voortuitgangen moeten doen.

De OnePlus 8T beschikt over een Qualcomm Snapdragon 865-processor, evenals de Snapdragon X55-modem voor de 5g-verbinding. Van deze telefoon verschijnen twee versies, namelijk Aquamarine Green en Lunar Silver. In totaal komen er drie varianten op de markt: de groene versie geeft je de keuze uit 128 GB aan opslagruimte en 8 GB aan werkgeheugen of 256 GB aan opslagruimte en 12 GB aan werkgeheugen. De zilveren variant is beschikbaar met 128 GB aan opslagruimte en 8 GB aan werkgeheugen.

Het toestel is 160,7 millimeter hoog, 74,1 millimeter breed en 8,4 millimeter dik. Het heeft een gewicht van 188 gram. Het scherm aan de voorkant is voorzien van 3D Corning Gorilla Glass. Verder is er een in-display vingerafdrukscanner, snelheidsmeter, elektronisch kompas, gyroscoop, ambient lichtsensor en nabijheidssensor.

De OnePlus 8T beschikt over een usb-type-c-aansluiting (versie 3.1), evenals een dual nano-simkaartsleuf. De accu heeft een vermogen van 4500 mAh en kan middels Warp Charge 65 binnen 40 minuten volledig opgeladen worden. In feite zijn er twee accu’s aanwezig, die gelijktijdig opgeladen worden door de nieuwe, meegeleverde oplader en kabel. Ook kun je het toestel draadloos opladen met bijvoorbeeld de standaard die voor de OnePlus 8-lijn uitgebracht werd of een universuele Qi-lader.

Er is haptische feedback, je kunt gebruikmaken van de Alert Slider aan de zijkant (een kenmerkende OnePlus-functie), aan de voorkant zitten twee stereospeakers (met ondersteuning voor Dolby Atmos) en er is ondersteuning voor noise cancellation. Bovendien kun je middels de frontcamera gebruikmaken van gezichtsontgrendeling.

De OnePlus 8T ondersteunt wifi 6 (en is natuurlijk backwards compatible met alle andere wifi-netwerken, zoals elk apparaat met de nieuwste wifi-versie) en beschikt over bluetooth 5.1 (met ondersteuning voor aptX, aptX HD en LDAC). Verder is het goed om te zien dat er een nfc-chip aanwezig is en dat het toestel support heeft voor gps, glonass, Galileo, Beidou, sbas en a-gps.

Display

Het oled-scherm is plat (heeft dus geen doorlopende schermranden) en is 6,55 inch groot. De reden dat OnePlus nu voor dit scherm gekozen heeft, heeft te maken met het aanbieden van opties. Mocht je een platte high-end telefoon willen, dan kun je dus bijvoorbeeld kiezen voor de OnePlus 8T, aldus een vertegenwoordiger. Dat scherm beschikt over een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat levert een pixeldichtheid van 402 pixels per inch op. De beeldverhouding is 20:9. Ook is er een schermverversing van 120 hertz. Dat is een stapje hoger dan de 90 hertz die wordt aangeboden op oudere toestellen.

Camera’s

De hoofdcamera van de OnePlus 8T heeft een Sony IMX586-sensor. Dit is een 48 megapixelsensor met een pixelgrootte van 0,8 um. De sensor heeft optische en elektronische beeldstabilisatie en een opening van f/1.7. De tweede sensor is een ultra wide-variant (Sony IMX481), met 16 megapixel, een opening van f/2.2 en een kijkhoek van 123 graden. Dan is er nog de macrocamera van vijf megapixel en een focal lenth van 3 centimeter. De cameramodule op de achterkant wordt tevens geleverd met een monochrome lens van twee megapixel. Die lens maakt foto’s alleen in zwart-wit.

Die cameramodule beschikt verder over dual led-flash, multi-autofocus (pdaf en caf) en je kunt video’s opnieuw in 1080p en 4k op 30 en 60 fps. Er is een slowmotionmodus die video’s in 720p opneemt met 480 fps en anders op 1080p met 240 fps. Een speciale Time Lapse-functie zorgt voor beeld in 1080p of 4k op 30 fps. De camerasoftware biedt bovendien allerlei functies aan waarmee je video’s kunt bewerken.

De frontcamera, die dit keer in het scherm verwerkt zit, is een Sony IMX471-sensor. Die beschikt over 16 megapixel en heeft een pixelgrootte van 1.0 um. De camera heeft elektronische beeldstabilisatie, autofocus en een opening van f/2.4. De sensor is in staat video’s op te nemen in 1080p op 30 fps en kan Time Lapse-video’s maken.

Prijs en beschikbaarheid

Je kunt de OnePlus 8T alvast vooruit bestellen vanaf 14 oktober om 17.00 uur. De nieuwe smartphone van OnePlus ligt vanaf 20 oktober in de winkels.

De OnePlus 8T in Aquamarine Green en Lunar Silver met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen kost 599 euro. De OnePlus 8T in Aquamarine Green met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen is te koop voor 699 euro.