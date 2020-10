OnePlus Nord-line-up uitgebreid met Nord N10 5G en Nord N100

De Chinese smartphonefabrikant OnePlus heeft maandag twee toestellen aangekondigd binnen de OnePlus Nord-serie: De Nord N10 5G en Nord N100.

Dit zijn de nieuwe OnePlus Nord-smartphones

De OnePlus Nord N10 5G beschikt over 5g en heeft een 90Hz-scherm, Warp Charge-technologie en een quad camerasysteem. Het toestel heeft 6 GB aan werk- en 128 GB aan intern opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uit te breiden met een micro-sd-kaart tot 512 GB. De Nord N10 5G heeft bovendien een FHD+ lcd-display van 6,49 inch. Daarnaast zijn er stereospeakers aanwezig.

De snelle Warp Charge-technologie van OnePlus is eveneens beschikbaar op de Nord N10 5G. Het toestel ondersteunt Warp Charge 30T en heeft een batterijcapaciteit van 4.300 mAh. Onder de motorkap zit verder een Qualcomm Snapdragon 690-chipset (octacore). De smartphone is uitgerust met een 64 megapixel hoofdcamera en ultragroothoeklens met kijkhoek van 119 graden. Daarnaast heeft het toestel een macro- en monochroomlens. Om het camerasysteem compleet te maken, beschikt de OnePlus Nord N10 5G over een 16 megapixel selfiecamera.

De OnePlus Nord N100 heeft een groot display van 6,52 inch en dual-stereospeakers. Voor een lange batterijduur beschikt het toestel over een batterij van 5.000 mAh en ondersteunt het 18W snelladen. De Nord N100 is uitgerust met 4 GB aan werk- en 64 GB aan intern opslaggeheugen, draait op een Qualcomm Snapdragon 460-chipset (octacore).

Extern is het geheugen uit te breiden met een micro-sd-kaart. Ook heeft de Nord N100 een 13 megapixel hoofdcamera, een bokehlens voor portretfoto’s en een macrolens voor een dynamische fotografie-ervaring.

Beide smartphones beschikken bovendien over OxygenOS 10.5. Die versie van het besturingssysteem biedt features als Dark Mode, Zen Mode en een complete set personalisatiemogelijkheden.

Prijs en beschikbaarheid