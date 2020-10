Oppo Reno 4 Series gepresenteerd: drie toestellen met 5g-ondersteuning

Oppo heeft vanmorgen de Oppo Reno 4 Series 5g gepresenteerd. De nieuwe serie bestaat uit drie toestellen die allen ondersteuning hebben voor het 5g-netwerk. Zo is daar de reguliere Oppo Reno 4, de Oppo Reno 4 Pro en de Oppo Reno 4 Z.

Oppo Reno 4 Pro 5g

De Oppo Reno 4 Pro 5g is het toptoestel binnen de serie. Dit toestel komt met een 3d Curved Screen van 6,5-inch met een beeldverversingssnelheid van 90Hz in een FHD+-resolutie. De processor is een Qualcomm Snapdragon 765G en het toestel heeft 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen.

Achterop vinden we een triple camera-setup van 48 megapixel, twaalf megapixel en dertien megapixel. Zo heb je een hoofdcamera met OIS, ultragroothoeklens en telelens (5x hybride zoom, 20x digitale zoom) tot je beschikking. Voorop vinden we een frontcamera van 32 megapixel. Oppo heeft veel tijd besteed aan de camera’s. Dit blijkt onder andere uit laser detection, ultra night wide-angle video en zelfs stabilisatie voor de frontcamera. De batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh en kun je met 65W SuperVOOC 2.0 razendsnel opladen. Dit toestel draait op ColorOS 7.2 dat is gebaseerd op Android 10.

Oppo Reno 4

De Oppo Reno 4 heeft een FHD+-scherm van 6,4-inch. De resolutie van het scherm is 2.400 bij 1.080 pixels. De processor is een Qualcomm Snapdragon 765G en het toestel heeft 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij van het toestel heeft een capaciteit van 4.020 mAh. Een 65W-snellader wordt meegeleverd.

Achterop vinden we drie camera’s. Zo is daar de hoofdcamera van 48 megapixel en deze wordt bijgestaan door een ultragroothoeklens van acht megapixel en een macrolens van twee megapixel. Voorop vinden we dual front camera’s van 32 megapixel en twee megapixel. Dit toestel draait op ColorOS 7.2 dat is gebaseerd op Android 10.

Oppo Reno 4 Z

Tot slot is daar het goedkoopste model met de Oppo Reno 4 Z. Dit model heeft een 6.57″-scherm in een FHD-resolutie met een verversingssnelheid van 120Hz. De processor is een MediaTek Dimensity 800 en het toestel heeft 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen.

Ook dit toestel heeft twee camera’s aan de voorkant van respectievelijk zestien en twee megapixel. Achterop vinden we een 48 megapixel ultra wide-angle quadcam. De Oppo Reno 4 Z draait op ColorOS 7.1 (Android 10) en komt met een vingerafdruksensor aan de zijkant. De batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh en komt met 18W Fast Charging.

Prijs en beschikbaarheid

Alle toestellen liggen op 12 oktober in de winkels. De Oppo Reno 4 Pro gaat 799 euro kosten in de kleuren Galactic Blue en Space Black. De reguliere Oppo Reno 4 in de kleuren Galactic Blue en Space Black krijgt een adviesprijs van 599 euro. Het goedkoopste model in de kleur Ink Black gaat 399 euro kosten.