Review: OnePlus 8T – goedkoper toestel laat weinig te wensen over

Aan het einde van het jaar brengt OnePlus de laatste jaren twee smartphones uit. Maar dit jaar krijgen we alleen de OnePlus 8T. Is dat iets om je zorgen over te maken? Waarschijnlijk niet, aangezien het toestel weinig te wensen overlaat.

Het merk OnePlus staat bekend als een prijzenvechter. Toen het merk net in de markt gezet werd, presenteerde het goede smartphones met een schone Android-software voor een zeer toegankelijke prijs. Van dat imago is de laatste jaren weinig over. Aan de toestellen ligt het niet; die zijn en blijven sterk, mooi en modern, maar de prijzen liegen er niet om. OnePlus is van een soort David naar Goliath gegaan en heeft waarschijnlijk gedacht: als je ze niet kunt verslaan, doe dan met ze mee. Maar de OnePlus 8T laat weer een andere kant van het bedrijf zien.

Een kant die ook al naar voren kwam met de OnePlus Nord. Ook dat is een zeer schappelijk toestel voor een zachte prijs, maar het was al vrij snel duidelijk dat er heel wat concessies zijn gedaan om die prijs laag te houden. Niet erg als je geen echte power user bent of iemand die niet ontzettend veeleisend is op gebied van gaming, bijvoorbeeld. Maar als je net even wat meer verwacht voor zo’n bedrag, of bereid bent net iets meer in te leggen, dan hebben we goed nieuws: ga dan voor de onlangs gelanceerde OnePlus 8T.

Specificaties van OnePlus 8T

Met de OnePlus 8T laat OnePlus namelijk zien waar het goed in is: degelijke en moderne hardware aanbieden, daar prettig werkende software bij leveren en dat alles voor een prijs die onder het gemiddelde van een duur vlaggenschip zit. Vroeger kon het bedrijf de smartphones goed terugbrengen naar een kern en daar een fijne ervaring omheen bouwen. En met de OnePlus 8T doet de fabrikant dat wederom, maar niet zonder iets extra’s aan te bieden. Echt overbodige zaken treffen we in elk geval niet aan op het toestel, wat de prijs gelukkig drukt.

De OnePlus 8T beschikt over een Qualcomm Snapdragon 865-processor. Dat is niet de nieuwste processor uit de schuur van Qualcomm, maar het is wel een mooie manier om snelle hardware voor een lagere prijs aan te bieden. De processor wordt vergezeld door de configuraties 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte of 12 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. Voor de laagste configuratie betaal je 599 euro, terwijl de hogere configuratie je 699 euro kost. Niet duur voor high-end smartphones, als je het ons vraagt.

Andere belangrijke specificaties zijn de ondersteuning voor wifi 6 (zodat je ook met je nieuwe router gegarandeerd hoge downloadsnelheden haalt), de usb-type-c-poort aan de onderkant, de stereospeakers (met ondersteuning voor Dolby Atmos), de nfc-chip, de in-display vingerafdrukscanner en de accu met een vermogen van 4500 mAh. Eigenlijk zijn dit twee kleinere accu’s die werken als één batterij. De accu’s ondersteunen geen draadloos opladen, maar kun je wel razendsnel opladen middels de oplader van 65 watt: binnen veertig minuten tot honderd procent.

De OnePlus 8 Pro is tot nu toe het enige toestel dat wel draadloos opladen aanbiedt. Maar dat toestel is dan ook een stuk duurder. De reguliere OnePlus 8 doet dat niet en de OnePlus 8T is daar dan weer de opvolger van. Het had cool geweest als de 8T ook draadloos op te laden zou zijn, maar dit is vooralsnog zo’n functie die een beetje gimmicky aanvoelt. Tof als het er is, maar je mist het niet als het ontbreekt. Bovendien is het zo dat de oplader van 65 watt je toestel veel sneller oplaadt, waardoor dat dus een veel betere toevoeging is in feite.

Lekker plat scherm

Het grote oled-scherm van de OnePlus 8T heeft een formaat van 6,55 inch en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat komt neer op een pixeldichtheid van ongeveer 402 pixels per inch. Alles boven de 400 ppi wordt gezien als hoge kwaliteit, dus dat mag je ook verwachten. En het scherm lost de verwachtingen in. De kleuren zijn ontzettend diep en mooi en laten veel detail zien. Daarnaast is er dit keer een hoge schermverversing van 120 Hz, waardoor alles ook echt gigantisch smooth over het scherm beweegt. Het is daadwerkelijk oogstrelend.

Wat ook helpt bij de weergave van de kleuren, is ondersteuning voor HDR10+. Daardoor kun je content dus in high dynamic range bekijken, bijvoorbeeld op YouTube of een andere videostreamingdienst. En dit is geheel een persoonlijke voorkeur, maar het scherm is ook lekker plat. Met een voorliefde voor high-end smartphones was je bij OnePlus aangewezen op de Pro-modellen met een scherm met aflopende schermranden, maar de OnePlus 8T heeft die niet. Daardoor worden er niet meer per ongeluk aanrakingen geregistreerd, bijvoorbeeld.

Iets anders dat heel persoonlijk is: de plaatsing van de frontcamera. Ook dit keer heeft OnePlus er, net zoals bij de OnePlus 8 Pro, voor gekozen om de camera in het scherm te verwerken. Er is een holepunchcamera aanwezig in de linker bovenhoek. Hij is relatief groot, waardoor die voor je gevoel misschien net te veel ruimte inneemt wanneer je heel veel notificaties in beeld hebt staan. Tijdens het dagelijkse gebruik van de afgelopen tweeëneenhalve week irriteerde de plaatsing in elk geval niet. Ook levert het toestel niets in op het design.

Over dat design gesproken: het lijkt erop dat OnePlus heel erg z’n best gedaan heeft Samsung te kopiëren. De plaatsing van de cameramodule op de achterkant komt ontzettend overeen met de Galaxy S20-serie. Als het logo van OnePlus niet goed zichtbaar zou zijn, dan moet je goed kijken om te zien of je nu een S20 of 8T in je handen hebt. Verder is er gelukkig sprake van een vertrouwde en strakke OnePlus-design, met goed bereikbare knoppen en de fijne slider waarmee je je toestel razendsnel op een stille of alleen trillende modus zet.

En die camera’s, tja

Laten we eerlijk zijn: OnePlus-telefoons staan niet bekend om hun hoge camerakwaliteit. De fabrikant heeft de laatste jaren flinke verbeteringen doorgevoerd, maar de camera’s zijn niet dé reden om een OnePlus in huis te nemen. Daar hoeven we verder niet heel verbolgen over te doen, dat is nou eenmaal iets waar je rekening mee moet houden bij deze telefoons. De opstelling is dit keer als volgt:

48 megapixel, f/1.7, 26 mm (wijd), 1/2.0″, 0.8 µm, phase detection autofocus, optische beeldstabilisatie

16 megapixel, f/2.2, 14 mm, kijkhoek van 123 graden (ultrawide), 1/3.6″, 1.0 µm

5 megapixel, f/2.4, (macro)

2 megapixel, f/2.4, (diepte)

Aan de opstelling ligt het niet. De cameramodule biedt genoeg variatie aan voor verschillende situaties: of je nu een grote groep of een groot gebouw op de foto wil zetten of juist iets van heel dichtbij wil bekijken. Het is een beetje gek dat we dit keer geen telelens hebben, aangezien die wel aanwezig was op de OnePlus 8 Pro en OnePlus 7T, maar daarvoor hebben we nu dus een andere lens in de plaats gekregen. Ook hier geldt, net zoals bij het platte scherm en de plaatsing van de frontcamera, dat het aan je voorkeur ligt of je dit goed of slecht vindt.

De hoofdcamera maakt meer dan prima foto’s. De 48 megapixelsensor combineert vier pixels en maakt daar één pixel van, waardoor de foto’s er als een 12 megapixelvariant uitkomen. Dat is geen probleem, omdat het een scherp en kleurrijk resultaat oplevert. De foto’s zijn heel levendig, maar niet altijd waarheidsgetrouw. Het zorgt er tevens voor dat de foto’s dus meteen ietwat bewerkt zijn, waardoor details snel kunnen wegvallen wanneer je digitaal inzoomt. Het maakt dan niet uit of je dat meteen of juist achteraf doet.

Je kunt dit een beetje opvangen door foto’s wel in 48 megapixel te schieten. De kleuren worden dan iets minder levendig, maar nog steeds niet gelijk aan het echte leven, en iets scherper. Maar de verschillen zijn minimaal. In vergelijking met bijvoorbeeld de OnePlus 7T zijn de foto’s er wel flink op vooruitgegaan: in kleur, maar ook in kwaliteit. De beelden ogen stukken scherper. De macrocamera bedienen zonder telelens kan frustrerend zijn. Maar wanneer je iets eindelijk goed scherp hebt, dan komt de gemaakte foto ook echt goed uit de verf.

Camera-eigenschappen waar we echt minder over te spreken zijn, zijn de ultragroothoeklens, de selfies die uit de frontcamera komen en de foto’s die je met de nachtmodus maakt. De ultragroothoeklens zorgt ervoor dat beelden aan de zijkant vervormen, terwijl de selfiecamera alles behalve flatteuze foto’s maakt. Details vallen weg en de beelden zijn vrij hard. De nachtmodus maakt in principe heldere beelden in de avond, maar helaas is er ook een soort gele gloed aanwezig die veel afdoet aan de kwaliteit. Er zijn dus veel verbeterpunten.

Android 11

De OnePlus 8T is één van de eerste smartphones van dit moment die meteen geleverd wordt met Android 11. Die versie van het Android-besturingssysteem vernieuwt vooral veel dingen onder de motorkap, waardoor de algemene ervaring sneller en veilig wordt. Ook is er een nieuw snel menu, kun je sneller screenshots maken en zit smarthomebediening direct in het systeem gebakken. Dit zijn geen unieke elementen meer wanneer andere smartphones de Android 11-upgrade krijgen, maar dat maakt de software niet minder fijn.

Over Android 11 zit het OxygenOS. Dat is dit keer ook versie 11. We zijn altijd te spreken geweest over de nagenoeg kale Android-software van OnePlus. Wij niet alleen, gebruikers wereldwijd halen daarom met liefde een OnePlus-toestel in huis. Toch vond de fabrikant het tijd om het eens anders aan te pakken. OxygenOS 11 gooit namelijk een groot deel van de interface op de schop. En ook hier keek het bedrijf goed naar Samsung, aangezien de nieuwe interface ontzettend veel wegheeft van het OneUI van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Dat is iets waar OnePlus zich ook bewust van is en een vertegenwoordiger van het bedrijf heeft ons verzekerd dat het niets minder dan toeval is. Aan deze update werd namelijk al maanden gewerkt, nog voordat OneUI uitgebracht werd. Het is, volgens die vertegenwoordiger, wellicht een logische conclusie om te bedenken dat goede software nou eenmaal goede software is en dat veel team waarschijnlijk in dezelfde richting gaan, onafhankelijk van elkaar. Doe met die informatie wat je wil. Het belangrijkste is in elk geval: de interface bevalt.

Het snelle menu is dit keer een stuk meer naar beneden gehaald, de donkere modus biedt je veel meer opties voor personalisatie aan en over het algemeen voelt de software schoner en toegankelijker aan de ooit tevoren. En dat zonder écht de algemene Android-ervaring in de weg te zitten. Het is duidelijk andere software, maar de overstap van het ene naar het andere OnePlus-model is gelukkig niet groot (ook niet als je nu dus vanaf een Samsung zou overstappen). Een andere toevoeging is het altijd aan-scherm, die je, eveneens, op Samsung-telefoons aantreft.

Verder wordt het toestel geleverd met alle Google-applicaties, zoals dat nou eenmaal gaat, en enkele applicaties van OnePlus. Ook is de Netflix-app aanwezig, vanwege de ondersteuning voor bepaalde certificaten. Geen nood: de meeste apps kun je verwijderen of op z’n minst uitschakelen, zodat je daar geen last van hebt. Dubbele apps zijn dit keer gelukkig afwezig. Verder is het zo dat de OnePlus 8T, op moment van schrijven, de beveiligingsupdate van september heeft. Die is dus lekker actueel, hopelijk houdt de fabrikant dit vast.

OnePlus 8t – conclusie

Waar je verder overigens rekening mee moet houden is het feit dat er dit keer geen ip-certificaat aanwezig is. Ook dat is een oude truc om de prijs laag te kunnen houden. Je hoeft je overigens geen zorgen te maken, aangezien de telefoon best tegen een spatje water kan. Maar we raden je aan hem niet onder te dompelen. Al met al is de OnePlus 8T, ondanks enkele minpunten, toch een onzettend fijne telefoon die een hoop aanbiedt voor een relatief lage prijs. En zo zien we de fabrikant het liefst: deze OnePlus is daarom een dikke aanrader.