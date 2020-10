Review: Oppo Reno 4 Pro – prima toestel is te duur

Op 1 oktober presenteerde Oppo de Reno 4 Series. De nieuwe serie bestaat uit drie smartphones die allen ondersteuning hebben voor het 5g-netwerk. In deze review gaan we aan de slag met het toptoestel van de drie: de Oppo Reno 4 Pro.

Oppo Reno 4 Pro – specificaties

Oppo Reno 4 Pro 5G Scherm 6,5-inch, 2.400 bij 1.080 pixels, 90 hz, oled Besturingssysteem ColorOS 7.2 (gebaseerd op Android 10) Processor Qualcomm Snapdragon 765G RAM 12 GB Opslaggeheugen 256 GB SD Ja HDMI Nee USB Ja, usb-c GPS Ja 3G/4G/5G Ja Bluetooth Ja, 5.1 NFC Ja Camera’s 48 megapixel, 12 megapixel, 13 megapixel achter, 32 megapixel voor Accu 4.000 mAh Lithium Polymer, 65W snelladen

De Oppo Reno 4 Pro heeft een 3d curved screen van 6,5-inch en een beeldverversingssnelheid van 6,5-inch. Het toestel heeft een FHD+-resolutie. Aan boord vinden we een Qualcomm Snapdragon 765G, 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen.

Het toestel heeft drie camera’s achterop. De hoofdcamera heeft 48 megapixel met OIS en verder vinden we een ultragroothoeklens en telelens van respectievelijk twaalf en dertien megapixel. De telelens heeft 5x hybride zoom en 20x digitale zoom. De frontcamera heeft 32 megapixel en vind je in een klein gaatje op het display. De batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh en kun je razendsnel opladen met 65W SuperVOOC 2.0. De Oppo Reno 4 Pro draait op ColorOS 7.2 dat is gebaseerd op Android 10.

Oppo Reno 4 Pro – design

Wat direct opvalt aan deze smartphone is het design. Het toestel is met een dikte van 7,6mm en een gewicht van 172 gram echt ontzettend dun en licht. In eerste instantie denk je dat de achterkant wellicht van plastic is, maar dit is zeker niet het geval. Oppo heeft een speciale gepatenteerde techniek gebruikt met de naam Reno Glow. We hebben hier dus te maken met glas, maar dan zonder dat je te maken krijgt met vingerafdrukken. Hoe goed je ook je best zult doen, een vingerafdruk zult je niet kunnen achterlaten op deze glazen smartphone. Het resultaat is dan ook indrukwekkend. Wij hebben de kleur Galactic Blue gekregen, waarbij de achterkant je vanuit alle hoeken een nieuw kleurentint laat ontdekken.

Qua design is de Oppo Reno 4 Pro dan ook één van de mooiste smartphones die we in lange tijd gezien hebben. Het gehele design ademt premium uit en de afwerking van het toestel is dan ook uitstekend. Uiteraard speelt het gebogen scherm hierbij ook een rol.

Display

Het 3d-curved display van 6,5-inch is een oled-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. De resolutie van het scherm is 2.400 bij 1.080 pixels. Wat als eerste opvalt is dat het scherm ontzettend helder is (tot maximaal 1100 nits). Ook in de felle zon zal je dit display perfect af kunnen lezen. Het scherm is verder hdr10+-gecertificeerd.

De kleuren op het display spatten van het scherm af, soms een beetje teveel. De kleurverzadiging is nogal warm afgesteld. Gelukkig kun je dit handmatig aanpassen, waarbij je iets natuurlijkere kleuren te zien krijgt. Dankzij de 90Hz-verversingssnelheid kun je veel soepeler door menu’s en door pagina’s scrollen. In het display vinden we verder een vingerafdruksensor die snel en accuraat werkt. Over het scherm kunnen we kort zijn. Het is een goed oled-scherm, maar mist net dat beetje extra om echt tot de top te kunnen behoren. Daarvoor is de FHD+-resolutie net wat te laag op het 6,5″-scherm.

Connectiviteit

Alle Reno 4 Series smartphones ondersteunen het 5g-netwerk, dus je bent met de Oppo Reno 4 Pro klaar voor de toekomst. Twee simkaarten worden ondersteund. Verder heeft het toestel alle moderne connectiviteitsopties aan boord zoals wifi, bluetooth 5.1, usb-type-c, nfc en allerlei sensoren als een nabijheidssensor, gyroscoop en omgevingslichtsensor.

Speakers

Oppo heeft ook veel werk gemaakt van de speakers op dit toestel. Zo zijn er twee stereo-speakers aanwezig (boven en onder) en is er ondersteuning voor Dolby Atmos. Het geluid is gewoon prima in orde op dit toestel. Het geluid klinkt helder, ook op hoger volume en zorgt samen met het prima display voor een goede entertainment-ervaring tijdens het kijken van je favoriete film of serie en het spelen van games.

Camera’s

De meeste smartphones van Oppo doen het erg goed op het gebied van de camera’s en dat is in dit geval (grotendeels) niet anders. Je hebt een hoofdcamera van 48 megapixel met een groot diafragma van f/1.7 en optische beeldstabilisatie., een ultragroothoeklens van twaalf megapixel met een diafragma van f/2.2 en een telelens van dertien megapixel met een diafragma van f/2.4. Voorop vinden we een frontcamera van 32 megapixel met een diafragma van f/2.4. Het is een veelzijdige camera-setup waar je alle kanten mee op kunt. Qua techniek wellicht niet meer zo indrukwekkend. De hoofdsensor van Sony IMX586 is inmiddels al tweeënhalf jaar oud, maar qua camerasoftware des te meer. Het is indrukwekkend welke resultaten Oppo uit deze oudere sensor weer te halen en je hebt dan ook een heel scala aan mogelijkheden en functies tot je beschikking.

Zo is er Ultra Night Video om ook in de nacht goede video’s te kunnen maken en Ultra Steady Video. Deze mogelijkheid stabiliseert het videobeeld (zowel voor als achter). Wil je dus actievideo’s maken, dan is het beeld veel stabieler dan je normaal gewend bent. En dat werkt ook best redelijk goed. Video’s zijn veel stabieler, mits je zelf ook een beetje rekening houdt met het bewegen van het toestel. Ook kun je Hyperlapse- en Live HDR-opnames maken. Voor je video’s zijn er tevens een groot scala aan filters beschikbaar en via de meegeleverde video editing app genaamd ‘Soloop’ kun je direct van start gaan. Je kunt overigens 4k-video’s maken, maar dit is beperkt tot 30 fps.

Ook op het gebied van fotografie zijn er veel opties beschikbaar, zoals een portretmodus, macromodus, AI Ultra Night Modus, panoramo en laserscherpstellen. Vanuit de camera-app kun je direct live filters toepassen voordat je een foto maakt. Een kleurenboost en hdr zijn ook beschikbaar. Zet je alles aan, dan krijg je wel hele onnatuurlijke foto’s. Gelukkig heb je veel mogelijkheden om zelf zaken aan te passen. En het moet gezegd worden, alle drie de camera’s leveren goed werk af. Foto’s zijn scherp met mooie kleuren, alhoewel dit soms een beetje te verzadigd is. Het grote diafragma van de hoofdcamera levert ook goede resultaten af in situaties bij minder licht. Zelfs in de nacht kun je nu goede foto’s maken, alhoewel het resultaat vaak veel te licht en dus onnatuurlijk is. Toch is dit een grote stap vooruit ten opzichte van smartphones van eerdere generaties. En door de vele opties kun je zelf met de instellingen spelen om een goed resultaat te krijgen.

Het enorme scala aan mogelijkheden zorgt ervoor dat fotografieliefhebbers bij dit toestel aan het goede adres zijn. Door de oudere camerasensor en de beperkingen op 4k-video’s (geen 60fps) merk je wel dat je hier met wat oudere hardware te maken hebt, maar de camerasoftware van Oppo weet hier wel wonderen mee te verrichten.

Accuduur

De Oppo Reno 4 Pro heeft een batterij van 4.000 mAh aan boord. De batterij bestaat in feite uit twee cellen van 2.000 mAh. Deze worden gelijktijdig opgeladen dankzij de 65W SuperVOOC. In de praktijk betekent dit razendsnel opladen. Even een paar minuutjes de telefoon aan de lader en je kunt weer uren vooruit. Een half uur laden en je telefoon is weer vol tot 100 procent. Helaas mist de optie om draadloos op te laden.

Oppo Reno 4 Pro – software

ColorOS heeft in het verleden veel kritiek gekregen. Het leek teveel op iOS, het was onoverzichtelijk, te druk en de vertaling liet regelmatig te wensen over. ColorOS is de laatste jaren echter met reuzestappen vooruit gegaan. ColorOS is nu echt volwassen geworden met ColorOS 7.2. Het is straks, overzichtelijk en vooral ook vrij clean. Menu’s zijn overzichtelijk en je zult dus ook snel vinden wat je zoekt. Duik je wat dieper de menu’s in dan zie je dat je tevens veel dingen zelf kunt instellen.

ColorOS is zeker niet meer een softwareschil waarop je een Oppo-telefoon kunt afrekenen. Afgezien dan van de vooraf geïnstalleerde apps, want dat is net iets teveel. Als ik Netflix wil downloaden dan kan ik dat ook heel goed zelf doen. ColorOS 7.2 is gebaseerd op Android 10 en dat betekent dat je ook al deze opties beschikbaar hebt. Je kunt dus een volledig donkere modus instellen mocht je dat willen.

Oppo Reno 4 Pro – in gebruik

De Oppo Reno 4 Pro is een schitterend toestel in gebruik. Het design is fantastisch, het scherm is goed, de algemene entertainment-ervaring is uitstekend, je kunt razendsnel opladen en ColorOS 7.2 werkt erg prettig. Het toestel ligt goed in de hand en heeft werkelijk alles aan boord wat je van een moderne smartphone mag verwachten. Koop je dit toestel dan is het weer een compleet pakket met de snelle 65W-lader, een doorzichtig hoesje en een screenprotector dat al is aangebracht. Toch heeft het toestel een behoorlijk minpunt en dat is de prijs. Voor 799 euro verwachten we een toptoestel en dat is de Oppo Reno 4 Pro net niet.

Dat heeft ten eerste te maken met de processor. De Snapdragon 765G is een goede en snelle processor, maar niet zo snel als de 865-serie in toestellen met een vergelijkbare prijs. Dan de camera’s. Ondanks dat Oppo’s camerasoftware werkelijk wonderen verricht, hebben we nog altijd te maken met een Sony IMX586-sensor voor de hoofdcamera. En deze sensor is inmiddels ook alweer 2,5 jaar oud. Je ziet het niet echt af aan de camera-prestaties, maar ook hier betaal je dus een hoge prijs voor iets wat al een tijdje op de markt is. Wel zien we het op het gebied van video, waar 4k met 60 beeldjes per seconde niet ondersteund wordt.

Ik trek dan ook graag de vergelijking met de OnePlus Nord. Ook dat toestel heeft een Snapdragon 765G, een Sony IMX586-sensor voor de hoofdcamera, een amoled-scherm en een verversingssnelheid van 90Hz. En dat voor de helft van de prijs. Nu heeft de Oppo Reno 4 Pro wel iets extra’s door het unieke glazen design, 3d-curved scherm en het razendsnel opladen met 65 Watt en de uitstekende camerasoftware. Maar is dat nu een prijs van 799 euro waard?

Prestaties

De Qualcomm Snapdragon 765G is niet de snelste processor van dit moment, maar zal voor de meeste mensen meer dan voldoende zijn. Je kunt gewoon al je favoriete games spelen zoals Fortnite en PUBG zonder ook maar een enkele hapering. Het werkgeheugen van 12 GB is tevens meer dan voldoende om verschillende taken naast elkaar uit te voeren. Het opslaggeheugen van 256 GB is flink en daarnaast uitbreidbaar middels een sd-kaart.

Oppo Reno 4 Pro – conclusie

De Oppo Reno 4 Pro doet erg veel goed. Een prima scherm, fijne camera-software, razendsnel opladen en één van de beste designs die we in lange tijd zijn tegengekomen. Eigenlijk is er op dit toestel vrij weinig aan te merken. Voor een bedrag van 500 a 600 euro zou dit dan ook een toptoestel zijn geweest. De prijs bij lancering is echter 799 euro en dat is teveel voor datgene wat je krijgt.