Samsung Galaxy Fold krijgt slimme functies van Galaxy Z Fold 2

Samsung heeft laten weten dat de Samsung Galaxy Fold, de eerste opvouwbare smartphone van het bedrijf, een serie slimme functies krijgt.

Samsung Galaxy Fold krijgt meer mogelijkheden

Met de Samsung Galaxy Z Fold 2 is het mogelijk het scherm aan de voorkant te gebruiken als viewfinder voor de camera’s op de achterkant, waardoor je bijvoorbeeld selfies van hoge kwaliteit kunt maken. Nu laat Samsung weten dat ook de eerste opvouwbare smartphone van het bedrijf, de Samsung Galaxy Fold, mag rekenen op dezelfde functionaliteit. Daarnaast komen er nog meer functies aan middels een software-update, die vanaf nu uitgerold wordt.

De Samsung Galaxy Fold krijgt niet alleen een nieuwe mogelijkheid als het om selfies gaat. De update biedt namelijk ook Capture View Mode aan. Daarmee maak je een foto met de ene helft van het scherm, terwijl je die vergelijkt met andere foto’s en video’s. Je kunt in totaal tot vijf andere beelden weergeven. Daarnaast komt er een Pro Video-modus aan waarmee je video’s met een beeldverhouding van 21:9 en op 24 fps kunt maken.

Daarnaast mag de originele Fold rekenen op productiviteitsfuncties. Zo kan die rekenen op App Pair, waarmee je een snelkoppeling instelt die in één keer drie apps opent. Die apps openen dan in een layout die je van tevoren ingesteld hebt, zodat je niet steeds dezelfde handeling hoeft te verrichten. Wil je bijvoorbeeld je mail-app en Slack verdelen over het grote scherm aan de binnenkant, dan kun je precies instellen hoe je dat precies wil hebben. Splitscreen schermen kunnen overigens nu ook horizontaal ingedeeld worden.

In de blogpost van Samsung laat het Zuid-Koreaanse bedrijf weten dat het nog even kan duren voordat de update bij iedereen aangekomen is. Het is niet duidelijk wanneer de update precies in Nederland arriveert.