Samsung onthult Galaxy A42 5G: quad-camera en 5.000 mAh-batterij

Samsung heeft vandaag een nieuwe smartphone gepresenteerd. De Samsung Galaxy A42 5G beschikt over een Infinity-U amoled-scherm van 6,6-inch, een quad-camera setup en ondersteuning voor het 5g-netwerk. Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant is dit het goedkoopste 5g-toestel op de markt.

Dit is de Samsung Galaxy A42 5G

De betaalbare midranger beschikt over een Infinity-U 6,6″ HD+ sAMOLED-scherm. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 7225 met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar middels een micro-sd-kaart tot 1 GB. Het toestel beschikt over een flinke batterij van 5.000 mAh die je met 15W Fast Charging weer op kunt laden.

Achterop de Samsung Galaxy A42 5G vinden we vier camera’s. De hoofdcamera heeft 48 megapixel (f/1.8) en een acht megapixel ultragroothoeklens (f/2.2). Daarnaast vinden we een macrocamera van vijf megapixel (f/2.4) en een dieptecamera van vijf megapixel (f/2.4) achterop. Aan de voorkant beschikt het toestel over een selfiecamera van twintig megapixel (f/2.2).

De vingerafdruksensor vinden we onder het scherm en het toestel is verder voorzien van een usb-type-c-aansluiting. Je bent helemaal klaar voor het 5g-netwerk dankzij de 5g-ondersteuning. De smartphone weegt 193 gram en kent de afmetingen 164,3 mm x 75,8 mm x 8.6 mm.

Prijs en beschikbaarheid

Je zult nog twee weken moeten wachten voordat je de Samsung Galaxy A42 5G kunt kopen. Op 30 oktober ligt het toestel in de winkels in de kleuren Prism Dot Black, Prism Dot White en Prism Dot Gray. De verkoopadviesprijs van de smartphone is 349 euro.