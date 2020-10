Thuiskopieheffing smartphones gaat omhoog naar 7,30 euro

In een tijd voordat we massaal streamingdiensten gebruikten om muziek te luisteren waren veel mensen druk bezig met illegale downloadprogramma’s om mp3’s binnen te halen, films te downloaden en het branden van cd’s en dvd’s. Dat liep uiteraard (terecht) een beetje de spuigaten uit en dus werd de thuiskopieheffing bedacht.

Middels de thuiskopieheffing. een extra heffing op gegevensdragers als harde schijven, lege cd’s en dvd’s en smartphones, worden artiesten en auteurs gecompenseerd voor het kopiëren van muziek en films voor privégebruik. In die tijd een terechte maatregel, maar wie download er vandaag de dag nog films en muziek met streamingdiensten als Spotify en Netflix? Hoe dan ook, volgens Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SOTN), werd het de hoogste tijd om de nieuwe tarieven vast te stellen voor de komende drie jaar. De nieuwe tarieven gaan per 1 januari 2021 in en worden flink verhoogd.

Voor smartphones is het tarief verhoogd van 4,70 euro naar 7,30 euro. Dit bedrag betaal je bij aanschaf van het toestel. Volgens SOTN neemt het maken van kopieën voor smartphones toe. Ook voert de stichting aan dat refurbished smartphones vaak uit het buitenland komen en daar nog geen thuiskopieheffing voor afgedragen is.

Branchevereniging NLdigital is boos op de verhogingen

Branchevereniging NLdigital vertegenwoordigt producenten en importeurs van consumentenelektronica en is dan ook niet blij met de verhoging. Volgens de vereniging wordt er veel meer gestreamd dankzij de streamingdiensten en worden er tegenwoordig nauwelijks nog (illegale) kopieën gemaakt. NLdigital heeft minister Sander Dekker dan ook gevraagd om de nieuwe tarieven te evalueren en te herzien. BumaStemra, de belangenbehartiger voor artiesten en auteurs, vindt de actie van NLdigital de omgekeerde wereld en claimt dat we artiesten juist in deze Coronatijd moeten beschermen tegen illegale kopieën.

Hoe zit het met jou? Download jij nog mp3’s, films of series? Of maak je gebruik van streamingdiensten? Laat het ons weten in de reacties.