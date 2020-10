Welke artiest is dit ook alweer? Neurie het liedje met Google

Soms heb je een liedje in je hoofd die je volledig mee kunt neuriën, maar een artiest of songtekst schiet je verder niet te binnen. Hoe kom je er nu achter van welke artiest dat liedje ook alweer is? Google komt nu met een mogelijke oplossing.

Per direct kun je de Google Assistent openen en op het microfoontje klikken of het stemcommando ‘Hey Google’ geven. Vraag vervolgens: ‘Welk liedje is dit?’ Vervolgens heb je vijftien seconden de tijd om te neuriën. Na afloop krijg jij een rijtje van enkele suggesties te zien. Het leuke is dat de nieuwe functie direct is uitgerold naar meer dan twintig verschillende talen, waaronder het Nederlands. We hebben het al even geprobeerd en tot nu toe werkt de functie erg goed. Neuriën, fluiten, af en toe een woord zeggen. Het lijkt goed opgepakt te worden door de stemassistent. Ook simpelweg het refrein twee keer herhalen lijkt goed te gaan.

Heb je een resultaat gevonden dan is het simpelweg een kwestie van erop klikken en je krijgt direct een eventuele YouTube-video voorgeschoteld of klikt op één van de links daaronder naar je favoriete muziekstreamingdienst.

Per direct beschikbaar

De functie is per direct uitgerold naar de Nederlandstalige Google Assistent. Wie wil weten hoe de functie precies werkt met het achterliggende algoritme? Neem dan eens een kijkje op de officiële blog van Google.