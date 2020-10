Windows 10 Oktober 2020 Update is nu te downloaden

Maak je gebruik van het besturingssysteem Windows 10? Dan kun je vanaf nu de Oktober 2020 Update downloaden voor je tablet, laptop of pc.

Windows 10 krijgt verse update

Net zoals vorig jaar is de oktoberupdate voor Windows 10 vergelijkbaar met een service pack en niet zozeer een grote release met ontzettend veel nieuwe functies. Maar dat betekent niet dat er niets is om naar uit te kijken.

De grootste visuele verandering dit keer is het vernieuwde startmenu. Voortaan zie je geen knoppen met een effen kleur meer, maar zijn ook de achtergronden van de snelkoppeling doorzichtig. In feite verandert er niets aan het gebruik van het menu, al zou je volgens Microsoft nu wel sneller kunnen vinden wat je zoekt.

Daarnaast worden er veranderingen doorgevoerd aan de manier waarop Alt Tab werkt. Normaliter is het zo dat je middels Alt Tab wisselt tussen open vensters in Windows 10, maar nu is het ook zo dat elke open tab in Microsoft Edge kan worden meegenomen. Microsoft stelt je in staat die verandering terug te draaien wanneer je dit irritant vindt, dus de optie is geheel optioneel.

Verder is het voortaan mogelijk veel sneller de instellingen van je monitor te veranderen. Onder de geavanceerde instellingen van je display vind je nu bijvoorbeeld ook de optie voor het instellen van de 144Hz-modus (of hoger), iets wat voorheen wat moeilijker ging. Dit werkt beter dan dat je de legacy interface erbij moet halen om zoiets voor elkaar te krijgen.

De andere veranderingen zijn nog kleiner dan dat.

Notificatie laten nu ook app-logo’s zien

De taakbalk is opgeruimd voor nieuwe gebruikers

De tabletmodus laat geen notificatie meer zien wanneer je een 2-in-1-apparaat hebt

Ondanks het feit dat de update vanaf nu beschikbaar is voor Windows 10, kan het even duren voor je hem ontvangt. Microsoft rolt dergelijke updates namelijk gefaseerd uit. Soms kan het zijn dat er nog wel eens problemen opduiken en middels een gefaseerde aanpak, zorg je ervoor dat dan niet meteen alle gebruikers (het zijn er inmiddels meer dan een miljard) getroffen worden.