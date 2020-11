Google Foto’s beëindigt gratis onbeperkt opslaan vanaf 1 juni 2021

De Google-dienst waarmee je je foto’s opslaat in de cloud, Google Foto’s, stopt met het aanbieden van gratis onbeperkt content opslaan.

Google Foto’s laat je vanaf 1 juni 2021 betalen

In een e-mail naar gebruikers laat het team achter Google Foto’s weten dat er vanaf 1 juni 2021 dingen gaan veranderen. Vanaf die datum ga je namelijk betalen voor het opslaan van foto’s en video’s bij de opslagdienst. Elk Google-account is voorzien van 15 GB aan online opslagruimte en zodra je door die 15 GB heen bent (let op: Gmail, Drive en andere diensten vullen die ruimte ook op), dan kun je geen content meer opslaan zonder extra opslagruimte te kopen. Het gaat hier ook om foto’s die opslaat in hoge kwaliteit (dus niet alleen de eigenlijke resolutie).

Gelukkig is het zo dat alle foto’s en video’s die je nu bij de dienst opgeslagen hebt, niet meetellen voor die 15 GB. Alles dat je voor 1 juni op Google Foto’s zet, staat daar nog steeds veilig en gratis en vullen die 15 GB dus niet op. Dit geldt voor alle bestaande content die je hebt geüpload in hoge kwaliteit. Tot en met 1 juni verandert er echter niets en kun je gewoon foto’s en video’s blijven uploaden, zonder extra kosten. Wanneer de tijd begint te dringen, dan brengt Google je wederom op de hoogte, zodat je niet ineens voor extra kosten komt te staan.

Bovendien kun je op deze pagina checken hoe lang het nog duurt voordat je die 15 GB volgemaakt hebt. Ondergetekende heeft op de link geklikt en kwam tot de conclusie dat het nog ongeveer twee jaar duurt voordat de online opslag vol is. En eerlijk is eerlijk: hier zou best Gmail en Drive eens opgeruimd kunnen worden, waardoor er waarschijnlijk nog wat maanden bij kunnen komen. Daarnaast doe je er goed aan eens kritisch te kijken naar foto’s in je opslag: er staan vast screenshots of onscherpe foto’s tussen die prima weg kunnen.