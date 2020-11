Huawei verkoopt de Honor-smartphonetak zodat merk kan overleven

De Chinese elektronicafabrikant Huawei heeft aangekondigd de Honor-smartphonetak te verkopen, zodat het merk kan blijven bestaan.

Huawei doet Honor in de verkoop

Honor is een smartphonetak binnen Huawei die veelal betaalbare midrange smartphones maakt die bedoeld zijn voor jongere mensen. Dat de smartphonetak nu in de verkoop gaat, is gedaan om het voortbestaan van het merk te kunnen garanderen. Dat heeft te maken met aanhoudende druk die extern uitgevoerd wordt (bijvoorbeeld door de Amerikaanse regering) en het feit dat het bedrijf nu geen toegang heeft tot benodigde onderdelen voor allerlei soorten smartphones en aanverwante producten.

Voor Honor gelden eigenlijk dezelfde sancties die opgelegd zijn door de Amerikaanse regering, die nu ook gelden voor moederbedrijf Huawei. Honor ondervindt dus dezelfde beperkingen en kan momenteel geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven. Zodoende is het lastiger om bijvoorbeeld aan processors en dergelijke te komen. Bovendien is het zo dat Honor heel veel leunt op technologie van het moederbedrijf en als het moederbedrijf niet aan onderdelen kan komen dan sijpelen die problemen door tot aan de onderkant.

Met een nieuwe eigenaar kunnen dergelijke problemen mogelijk opgelost worden. Het bedrijf moet dan meer flexibiliteit krijgen als het om productontwikkeling gaat. Mogelijk is een deal met bijvoorbeeld Qualcomm of Google dan weer mogelijk.

Hauwei zegt in zijn statement dat het bedrijf niet betrokken blijft bij het merk en dat alle aandelen verkocht worden. De nieuwe eigenaar wordt Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., een consortium van partners en bedrijven die goedgekeurd zijn door de Chinese overheid. Het is niet duidelijk wat de verkoop opgebracht heeft, maar Reuters meldt dat het waarschijnlijk 12,81 miljard euro opgeleverd heeft.