iOS 14.2 nu beschikbaar: dit brengt de update naar iPhone en iPad

Apple heeft donderdagavond Nederlandse tijd de updates iOS 14.2 en iPadOS 14.2 vrijgegeven. Dit mag je ervan verwachten.

iOS 14.2: de toevoegingen

iOS 14.2 brengt een groot aantal toevoegingen met zich mee voor je iPhone. Zo zijn er meer dan honderd nieuwe emoji toegevoegd, waarin meer nadruk wordt gelegd op bijvoorbeeld genderinclusiviteit, dieren, voedsel en nog veel meer. Daarnaast zijn er gloednieuwe achtergronden toegevoegd, geschikt voor zowel het donkere als het lichte thema. En hoewel de Leather Sleeve met MagSafe nog altijd niet verkrijgbaar is, is er nu al wel vast ondersteuning ingebouwd voor iPhone 12.

Daarnaast bevat iOS 14.2 ook meer mogelijkheden als het gaat om aspecten buiten de smartphone om. Denk dan aan bijvoorbeeld extra bedieningsmogelijkheden voor AirPlay 2, die je vindt in het Bedieningspaneel. Ook is er nu een toggle toegevoegd voor de Shazam-integratie, waarmee je dus razendsnel achterhaalt welk nummer nu afgespeeld wordt. Je moet die knop wel even handmatig toevoegen, maar dat kun je allemaal regelen via de Instellingen. Op het vergrendelde scherm treffen we daarnaast een nieuw design aan voor de bediening van de media.

Verder is er optimalisatie toegevoegd voor het opladen van de AirPods Pro, zodat de accu langer mee kan gaan. Dan bedoelen we niet per se per oplaadbeurt, maar hebben het dan over de totale levensduur. De accu blijft minder lang volledig vol, waardoor de accu dus langer mee moet kunnen gaan. iOS 14.2 leert dan hoe je je AirPods gebruikt en past het opladen daarop aan.

Daarnaast biedt iOS 14.2 nog een aantal andere zaken aan:

Het vergrootglas weet nu hoe ver iemand van je vandaan staan. Met de ingebouwde LiDAR-scanner op de iPhone 12 Pro en Pro Max krijg je dat dan ook te zien.

Mocht je je muziek te hard zetten met oordoppen in of een koptelefoon op, dan krijg je daar een notificatie van.

Je kunt nu de Apple H0mePod koppelen aan de Apple TV 4K voor stereo, surround- en Dolby Atmos-geluid.

Je krijgt meer informatie over de Exposure Notifications.

Verder zijn er een groot aantal bugfixes, die we hieronder overgenomen hebben van de (Engelstalige) Apple-website.

Apps could be out of order on the Home Screen dock

Camera viewfinder may appear black when launched

The keyboard on the Lock Screen could miss touches when trying to enter the passcode

Reminders could default to times in the past

Photos widget may not display content

Weather widget could display the high temperature in Celsius when set to Fahrenheit

Next-hour precipitation chart description in Weather could incorrectly indicate when precipitation stops

Voice Memos recordings are interrupted by incoming calls

The screen could be black during Netflix video playback

Apple Cash could fail to send or receive money when asked via Siri

Apple Watch app may unexpectedly close when opened

Workout GPS routes or Health data are prevented from syncing between Apple Watch and iPhone for some users

Audio is incorrectly labeled as “Not Playing” in the CarPlay Dashboard

Devices could be prevented from charging wirelessly

Exposure Notifications is disabled when restoring iPhone from iCloud Backup or transferring data to a new iPhone using iPhone Migration

iPadOS 14.2 biedt grofweg hetzelfde aan

De update die nu beschikbaar is voor moderne iPads biedt grofweg dezelfde functies aan, maar krijgt ook twee mogelijkheden die exclusief voor iPadOS 14.2 gelden. Zo krijgt de vierde generatie iPad Air de mogelijkheid gebruik te maken van Scene Detection wanneer je een foto maakt met de officiële camera-app. Ook kan diezelfde iPad voortaan de framerate van video’s omlaag gooien wanneer er te weinig licht is of wanneer het bestandsformaat kleiner gemaakt moet worden. Verder is het zo dat alleen de iPad Pro 12,9 inch (vierde generatie) en iPad Pro 11 inch (tweede generatie) gebruik kunnen maken van de functies met betrekking tot de LiDAR-scanner. Opties met betrekking tot MagSafe en de Exposure Notifications komen niet naar iPadOS 14.2 toe.

Onderstaande bugs, eveneens overgenomen van de Apple-site, zijn nu verholpen.

iOS 14.2 en iPadOS 14.2 downloaden

Als het goed is krijg je automatisch een melding van de update, maar als je niet wil of kunt wachten, kun je ook op de volgende manier de installatie van de update starten: