LG Wing komt naar Nederland, vanaf 13 november te koop

LG heeft laten weten dat de opmerkelijke smartphone LG Wing naar Nederland komt. De smartphone is vanaf 13 november 2020 te koop.

LG Wing met een draaibaar scherm

De LG Wing beschikt over twee schermen, die op elkaar geplaatst zijn. De fabrikant noemt het een verborgen tweede scherm, maar je haalt hem anders snel tevoorschijn wanneer je het bovenste scherm dus draait (zie afbeelding). Je draait dat bovenste scherm een kwartslag, waardoor er dus een soort T-vorm ontstaat. Het idee is dan dat de smartphone als het ware een vleugel krijgt, vandaar ook de naam van het toestel. Het is weer eens wat anders dan opvouwbare smartphones.

In Nederland is LG Wing beschikbaar via KPN, Belsimpel, Bol.com en Mobiel.nl voor een consumentadviesprijs van 1099 euro. De eerste maand biedt LG een promopakket aan met 100 euro kassakorting en gratis Tone Free FN6 true wireles earbuds met UV-reiniging. Ook krijg je een gratis hoesje en screen protector bij aanschaf van het toestel.

Je kunt op elk moment schakelen tussen de basismodus en de gedraaide modus wanneer de situatie daarom vraagt. In de twist-modus draait de hele voorkant van de telefoon 90 graden met de klok mee, waarbij het hoofdscherm horizontaal komt te liggen en er een tweede 3,9 inch scherm tevoorschijn komt. In die modus kan één app worden gebruikt op beide schermen of kunnen twee apps tegelijkertijd kunnen weergegeven.

Daarnaast is dit de eerste smartphone die voorzien is van een ingebouwde Gimbal Motion Camera. Het tweede scherm wordt dan een handgreep, die de stabiliteit biedt die nodig is om met één hand horizontale opname te maken. De LG WING biedt functies die normaal gesproken alleen op een echte gimbal te vinden zijn, zoals een joystick voor het regelen van de camerahoek, een vergrendeling om schokken en wazigheid te verminderen, soepelere video’s ook bij beweging, pan follow voor horizontale bewegingen dat op en neer schudden minimaliseert, en de first person view-modus.

