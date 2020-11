MagSafe voor iPhones: wat je moet weten over de magnetische aansluiting

De aankondiging van de nieuwe iPhones in oktober ging gepaard met nog een onthulling. Dat was MagSafe, een magnetisch systeem om accessoires aan te sluiten op je nieuwe iPhone. Apple legde de nadruk daarbij op de mogelijkheid draadloze opladers eenvoudig te bevestigen. In dit artikel kijken we naar de mogelijkheden en beperkingen van Apple’s nieuwste vondst.

Greep uit het verleden

De aankondiging zal sommige volgers van het bedrijf uit Cupertino misschien achter de oren doen krabben. Want gebruikte Apple de merknaam MagSafe al niet eerder? Dat klopt, want het eerste product met die naam verscheen al in 2006. In de allereerste MacBook Pro die dat jaar verscheen deed de ‘MagSafe-stekker’ zijn intrede.

Het was de standaard oplader voor deze laptop die door middel van een magnetisch systeem vastgeklikt kon worden. Volgens Apple had slijtage van de aansluiting hierdoor een veel kleinere impact. Het magneetje liet los als je er een ruk aan gaf, waardoor je MacBook niet meteen van je bureau donderde wanneer je over de kabel struikelde. Tot 2015 werd MagSafe in alle MacBooks toegepast, waarna Apple overstapte op USB-C voor het opladen van diens laptops.

MagSafe-opladers voor iPhones

Nu is MagSafe dus terug en in een gloednieuw jasje. Het concept is eigenlijk gelijk gebleven, maar nu zijn het de iPhones die ervan gebruik kunnen maken. Ook deze keer legde Apple de nadruk op het opladen. Zo kan een lader die van het systeem voorzien is aan de achterkant van de iPhone 12-serie worden bevestigd en zo de toestellen ‘draadloos’ opladen. Hoewel Apple het patent heeft op het magnetisch bevestigen op deze manier, gaat het opladen zelf gewoon via de Qi-standaard.

Dat betekent dus dat in principe elk apparaat dat deze laadstandaard ondersteunt kan worden opgeladen met een MagSafe-oplader. Daartoe behoren ook Apple’s eigen iPhone 8 (Plus), iPhone X-serie, iPhone 11-serie en de meest recente iteratie van de iPhone SE. Ook de opbergcase van de AirPods is compatibel met de nieuwe opladers.

Apple zou echter Apple niet zijn als er geen exclusieve voordelen waren die alleen voor apparaten van eigen makelij gelden. In alle uit te komen MagSafe-accessoires zit namelijk een nfc-chip die controleert of het aangesloten apparaat wel een iPhone is. Op deze manier zou Apple de doorvoer van stroom voor andere smartphones kunnen beperken. De gloednieuwe iPhone 12 Mini kan eveneens niet overweg met de volledige capaciteit van de opladers. Bij compatibele telefoons is de doorvoer 15 watt, bij andere modellen zal dat wat lager liggen.

Op het iPhone-evenement werd al een MagSafe-oplader aangekondigd die door het bedrijf zelf is ontworpen. Ook wordt er gewerkt aan een model dat twee apparaten tegelijk kan opladen. Dat lijkt een soort spirituele opvolger te moeten worden van de geannuleerde AirPower-oplaadmat. Derde partijen mogen echter ook MagSafe integreren in hun producten. Daar zal Apple ongetwijfeld weer een leuk zakcentje aan verdienen. Onder andere fabrikant Belkin heeft al opladers met MagSafe-integratie aangekondigd.

De geannuleerde AirPower-oplaadmat

Hoesjes en andere accessoires

Deze keer blijft MagSafe niet beperkt tot enkel opladers. Apple heeft grootse plannen en wil een compleet ecosysteem op poten zetten. MagSafe moet de iPhone een soort van modulair maken. Je kunt in de toekomst dus producten verwachten die de mogelijkheden van je telefoon uitbreiden. Tot dusver blijft het een beetje beperkt tot hoesjes, in alle soorten en maten. Er is al een groot scala aan hoesjes en pashouders van verschillende materialen aangekondigd. De populaire PopSockets van het gelijknamige bedrijf komen beschikbaar in een magnetische variant, speciaal voor de nieuwe iPhones.

Het wordt daarnaast een stuk makkelijker om iPhones ergens aan te bevestigen. Zo kunnen we vast een aantal autohouders verwachten om handsfree te kunnen bellen. In auto’s die Apple CarPlay ondersteunen zullen in de toekomst ongetwijfeld zulke houders worden geïntegreerd. Ook uitbreidingen zoals selfiesticks en mobiele controllers kunnen efficiënter worden bevestigd. Er zijn daarnaast al concepten langsgekomen van hoesjes met een ingebouwde ‘smartwatch’ of extra accucapaciteit zodat je iPhone een stuk langer meegaat.

Een aantal van de hoesjes met MagSafe hebben nog een bijkomend voordeel. Deze hoesjes beschikken over de mogelijkheid om stroom door te sturen naar de iPhone. Dat betekent dat je een MagSafe-oplader direct op het hoesje kunt klikken, waardoor je het niet hoeft te verwijderen wanneer je wilt opladen. Normaal gesproken moet een case vrij dun zijn om het draadloos opladen niet te verhinderen. Je telefoon blijft dus beschermd, met name omdat tegen elkaar wrijvende magneten flinke krassen kunnen veroorzaken als er vuil aan het oppervlak zit.

Conclusie

Met MagSafe heeft Apple een manier gevonden om op eigen wijze een nieuwe markt aan te boren. Fabrikanten van Android-telefoons proberen zich al jaren te onderscheiden door unieke accessoires voor hun producten uit te brengen. Het moet voor Apple een compleet ecosysteem van uitbreidingen gaan opleveren. Nu al gaan er geruchten dat volgend jaar iPads en Apple Watches gaan verschijnen die ook met MagSafe overweg kunnen.

Producten met MagSafe-integratie zullen onder het label ‘Made for iPhone’ gaan vallen. Dat is ook het geval bij accessoires die met een Lightning-aansluiting werken. Al jaren wordt er gegrapt dat Apple een iPhone zonder oplaadpoort uit zou brengen als ze daarmee weg kunnen komen. Met de aankondiging van het MagSafe-systeem wordt een dergelijke drastische stap ineens een stuk realistischer.

Apple krijgt veel kritiek om het gebruik van de Lightning-poort, in plaats van het meer universele usb-c. De royalty’s voor Lightning-accessoires leveren Apple echter zoveel op dat het bedrijf nooit haast heeft gehad om deze aansluiting op iPhones te wijzigen. Draadloos opladen zal op de korte of lange termijn waarschijnlijk de klassieke oplaadpoort volledig vervangen. De eerste MagSafe-producten zullen vanaf 13 november op de markt verschijnen.

