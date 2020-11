Met Action Blocks op Android stel je zelf widgets in voor Google Assistent

Google wil met de Action Blocks Android als besturingssysteem toegankelijker maken. Maar dit systeem is eigenlijk handig voor iedereen.

In het kader van toegankelijkheid heeft Google eerder Action Blocks gelanceerd. Dit is een app waarmee mensen met een fysieke of verstandelijke beperking toch gebruik kunnen maken van hun Android-smartphone of -tablet. Zo blijven ze in contact met vrienden en familie als er iets is, of als iemand gewoon even wil kletsen. Sowieso een fijne ontwikkeling dus, maar die speciale blokken stellen gebruikers ook in staat widgets te maken voor de Google Assistent. Met zo’n widget maak je één knop voor meerdere handelingen, bijvoorbeeld.

Beginnen met Action Blocks op Android

Zodra je Google toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van je gebruikersgegevens, kun je meteen aan de slag met de app. Je kunt dan beginnen met het maken van je eerste action block in de vorm van een widget. Er worden een paar bruikbare voorbeelden gegeven. Zo kun je bijvoorbeeld met één druk op de knop iemand bellen of een berichtje sturen, een wekker instellen en video’s of muziek afspelen. Maar eigenlijk kun je van elke Google Assistent-commando een widget maken. Bovendien kun je de bestaande voorbeelden ook aanpassen naar eigen inzicht of noodzaak.

Ben je eenmaal tevreden met de instellingen, dan kun je de widget van Action Blocks uitproberen. Vervolgens kun je dat blok een eigen afbeelding meegeven. Bijvoorbeeld een foto uit je eigen verzameling. Denk dan aan je moeder wanneer je haar wil bellen. Je kunt net zo veel widgets toevoegen aan je thuisscherm zolang daar ruimte voor is. Mocht je echt alles willen vol zetten, dan lijkt je thuisscherm straks stiekem op zo’n oude Windows Phone-scherm.

Gericht op mensen met een beperking

Action Blocks zijn dus voornamelijk gericht op mensen met een beperking, of misschien wel kinderen die heel snel met hun ouders of verzorgers in contact moeten komen, maar dit systeem leent zich uitermate goed voor het toegankelijker maken van smarthomeprocessen. Zo kun je bijvoorbeeld een knop maken voor het uitschakelen van al je lampen in huis. Zo hoef je niet aan het einde van de dag “Hey Google, doe alle lampen uit” te roepen. In feite kun je alle stemcommando’s omzetten tot een knop, die je vervolgens op je thuisscherm kunt plaatsen. In hoeverre Google dit idee gaat uitbreiden is niet bekend. Het doel van de app is functies toegankelijk maken voor mensen met een beperking, niet voor mensen die geen zin hebben in het uitspreken van stemcommando’s.

Mocht je Action Blocks zelf een keer willen uitproberen, dan kun je dat doen door de app te downloaden uit Google Play. Hij is gratis en alleen op Android beschikbaar. Let wel op, want je hebt hiervoor tenminste Android 5.0 of hoger nodig. Na het downloaden ontvang je automatisch de nieuwste updates.

