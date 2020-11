Moto G9 Power en Moto G 5G: de nieuwe smartphones van Motorola

Motorola, onderdeel van Lenovo, kondigt donderdag twee nieuwe midrange smartphones aan: de Moto G9 Power en de Moto G 5G.

Moto G9 Power

Het paradepaardje van de Motorola Moto G9 Power is de accu met een vermogen van 6000 mAh. De fabrikant belooft dat je dagenlang kunt teren op een volle accu, zonder dat je je oplader of powerbank bij de hand hoeft te houden.

Daarnaast is de camera heel belangrijk voor dit toestel. Aanwezig is een 64 megapixelsensor, die een hoge kleurenaccuraatheid en helderheid aanbiedt. Dat komt onder meer door Quad Pixel, een technologie die een grotere lichtgevoeligheid heeft (tot vier keer meer dan normaal). Daarnaast is er nog een diepte- en macrosensor aanwezig, waardoor je ook prima objecten van dichtbij fotografeert. Allebei de camera’s hebben een twee megapixelsensor. De frontcamera beschikt over 16 megapixel en ook over dezelfde Quad Pixel-technologie.

Die selfiecamera zit in het grote 6,8 inch Max Vision HD+-display. Onder de motorkap zit een Qualcomm 662-processor, vergezeld door 4 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte.

De nieuw ontworpen camera-app presenteert de meest gebruikte camerafuncties meteen onderaan het scherm. Ook op videogebied mag je rekenen op nieuwe features, zoals de spotcolorvideo. Dat is een feature die specifieke kleuren in beeld vasthoudt en de rest zwart-wit maakt.

Een speciale Google Assistent-knop aan de zijkant geeft sneller antwoord op je vragen dankzij de stembediening. Daarnaast draait de Motorola Moto G9 Power op Android 10 en komt er een update aan naar Android 11. Er is geen bloatware aanwezig en je hoeft ook geen dubbele apps uit te zetten. Verder mag je rekenen op twee jaar aan beveiligingsupdates.

De Moto G9 Power biedt ook My UX die allerlei Moto Experiences biedt, alsook enkele nieuwe personaliseerbare features. Zo kun je je eigen toestelthema kiezen dankzij de lettertypen, kleuren en iconen om je toestel echt uniek te maken. Verder is er nog een koptelefoonaansluiting, bluetooth 5.0 en een nfc-chip aanwezig.

Moto G 5G

Eerder dit jaar verscheen al de Moto G 5G Plus en de Moto G 5G is daar het goedkopere broertje van. Het is een goedkoop 5g-toestel, waarmee je dus toegang krijgt tot het moderne mobiele netwerk dat nu uitgerold wordt. Onder de motorkap van dit toestel zit een Qualcomm Snapdragon 750G-processor. Je hebt straks de keuze uit versies met 4 of 6 GB aan werkgeheugen en 64 of 128 GB aan interne opslagruimte. Daarnaast is er een accu met een vermogen van 5000 mAh aanwezig.

Het scherm is 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. In het scherm zit een kleine frontcamera, terwijl we achterop drie camerasensoren aantreffen. Het gaat dan om een 48 megapixel-, 8 megapixel- en 2 megapixelcamera. Dit is respectievelijk de hoofdcamera, een groothoeklens en een macrolens. Op de achterkant zit tevens een vingerafdrukscanner waarmee je het toestel ontgrendelt.

Prijs en beschikbaarheid

De Moto G9 Power zal in december in Nederland beschikbaar zijn met een adviesverkoopprijs van 199,99 euro in de kleuren Electric Violet en Metallic Green. De Moto G 5G wordt in Nederland vanaf midden december exclusief geïntroduceerd bij Belsimpel, MediaMarkt, en motorola.com in de kleur Volcanic Grey en heeft de adviesverkoopprijs van 249,99 euro.