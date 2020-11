Pokémon Go nu aan Pokémon Home-applicatie te koppelen

Trainers opgelet: het is vanaf nu mogelijk je account van Pokémon Go te koppelen aan het Nintendo-account gekoppeld aan Pokémon Home.

Pokémon te koppelen aan Pokémon Home

De populaire augmentedrealitygame Pokémon Go is nu officieel te koppelen aan Pokémon Home. Dat is de verzamelplaats waar je Pokémon vanuit allerlei verschillende games kan laten samenkomen en overbrengen naar Nintendo Switch-titels als Pokémon Let’s Go, Eevee!, Let’s Go, Pikachu!, Sword en Shield. Vanaf nu kun je dus ook Pokémon uit Go overbrengen naar Home en die vervolgens gebruiken in andere games (mits die de monsters in kwestie ondersteunen in de Pokedex). De functionaliteit komt stapsgewijs naar iedereen toe; dit gebeurt op basis van hun huidige Trainer-niveau. Houd het spel de komende dagen dus in de gaten om te zien of je al kunt beginnen.

Je kunt in Pokémon Go de nieuwe functionaliteit GO Transporter gebruiken. Hiermee kun je Pokémon overbrengen naar Pokémon Home. Elke keer dat je een Pokémon overbrengt, verbruikt GO Transporter een bepaalde hoeveelheid energie. Die energie wordt na verloop van tijd weer bijgevuld, maar het kan ook aangevuld worden met PokéCoins (die je kunt verdienen in Gyms of door echt geld te betalen). De energiekosten voor het via GO Transporter overbrengen van Pokémon hangen af van de betreffende Pokémon.

In het persbericht over dit nieuws staat ook een belangrijke mededeling over het verkrijgen van een zeldzame Melmetal. Dat is de evolutie van de Pokémon Go-exclusieve Meltan.

Ter gelegenheid van deze nieuwe functionaliteit ontvangen Trainers die een Pokémon van Pokémon GO overbrengen naar Pokémon HOME de Mythical Pokémon Melmetal. Deze speciale Melmetal kan Gigantamax-en tijdens elk gevecht in Pokémon Sword en Pokémon Shield waarin dit mogelijk is. De Melmetal kan verkregen worden als Mystery Gift in de mobiele versie van Pokémon HOME. Trainers kunnen deze Melmetal vervolgens via de Nintendo Switch-versie van Pokémon HOME overbrengen naar Pokémon Sword en Pokémon Shield en hem toevoegen aan hun team. Dit is de eerste keer dat Gigantamax Melmetal beschikbaar komt voor Trainers. Laat de kans dus niet voorbijgaan om deze Mythical Pokémon van het type Steel in je team op te nemen!

Wanneer je een Pokémon van Pokémon Go naar Pokémon Home overbrengt, kun je bovendien de Mystery Box in Go openen. Hierdoor verschijnt tijdelijk de zeldzame Mythical Pokémon Meltan op de kaart. Je kunt Meltan evolueren tot Melmetal door 400 Meltan Candy’s te vergaren.

Ga voor alle informatie over het gebruik van de nieuwe koppelfunctie voor Pokémon Go en Pokémon Home en over de beperkingen naar de officiële website van Pokémon HOME.