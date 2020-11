Specificaties Galaxy S21 gelekt: weinig verrassingen over

Afgelopen weekend zijn er een hoop specificaties gelekt van de aankomende Samsung Galaxy S21, waardoor er weinig verrassingen over blijven.

Dit weten we nu over de Galaxy S21

De specs van de Samsung Galaxy S21-lijn zijn gelekt door Android Police. De verwachtingen voor de aankomende smartphonelijn zijn niet hooggespannen, aangezien er een incrementele upgrade verwacht wordt. Zo krijgen de modellen de Snapdragon 875 onder de motorkap (en in andere regio’s de Exynos 2100). Alle drie de telefoons – we hebben het dan over Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra – krijgen bovendien een oled-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Het scherm van het reguliere model is 6,2 inch groot, terwijl de Plus een scherm krijgt van 6,7 inch. Beide displays hebben een fhd+-resolutie (1080p). De Ultra beschikt over een 6,8 inch scherm met een maximale resolutie van wqhd+ (1440p). De Ultra biedt overigens ook ondersteuning aan voor de S Pen, maar die wordt niet standaard meegeleverd. Heel de S21-lijn heeft straks meteen de beschikking over Android 11 en OneUI 3.0 en ondersteunen zowel 5g als wifi 6. De Plus- en Ultra-modellen ondersteunen straks ook UWB, Samsung Tile-concurrent.

Verder zijn er nog meer verschillen tussen de drie Galaxy S21-modellen. Het kleinste model heeft ook de kleinste accu, van 4000 mAh. Achterop zitten drie camera’s: een hoofdcamera van twaalf megapixel, een ultrawidecamera van twaalf megapixel en een telelens van 64 megapixel. De S21 Plus krijgt dezelfde camera-opstellingen, maar heeft wel een iets grotere batterij met een vermogen van 4800 mAh. De S21 Ultra heeft een accu van 5000 mAh en een 108 megapixelcamera van de tweede generatie. Daarnaast is er nog een twaalf megapixel ultrawidecamera en een camera van tien megapixel die tot drie keer optisch kan inzoomen. 100x Space Zoom keert terug en ook de laserautofocus zien we op dit toestel.